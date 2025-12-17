HOY SE HABLA DE
Estreno (17 de diciembre). 47 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

El final de 'Misión Imposible', regresa 'Fallout', una de las mejores películas de 2025 y más

Mi8 Hr Two Epson Cmyk H 1920x1298
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Ya va oliendo a Navidad y, de hecho, ya será la semana que viene cuando entremos en las entrañables fiestas. 47 series, películas y documentales nuevos en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+

'El dentista'

Una de las apuestas de habla hispana para este mes por parte de Movistar Plus es esta serie protagonizada por el primer dentista forense de América, que deberá ayudar a la policía a investigar retorcidas crímenes en el puerto de Veracruz.

  • Estreno el jueves en Movistar Plus+
Todos los estrenos

Netflix

  • 10Dance (jueves)
  • Asesinato en Mónaco (miércoles)
  • Cómo arruinar el amor T2 (viernes)
  • Crisis 1975 (viernes)
  • Emily en París T5 (jueves)
  • Fargo (sábado)
  • Gatao. Hermanos mayores (domingo)
  • El gran diluvio (vienres)
  • La hora de los valientes (viernes)
  • London Boulevard (miércoles)
  • Moonhaven (miércoles)
  • El niñero T3 (miércoles)
  • ¿Qué hay en la caja? (miércoles)
  • El sastre de la mafia (sábado)
  • Sin cobertura (viernes)
  • Solitaria es la noche. Los crímenes de la familia Bansal (viernes)

Prime Video

  • Fallout T2 (miércoles)
  • La sospecha de Sofía (viernes)

HBO Max

Disney+

  • Mickey, Minnie y los villancicos de Navidad (miércoles)
  • Vuelven los magos de Waverly Place T2 (miércoles)

Movistar Plus+

  • Amor a la italiana (sábado)
  • Las Cuatro fantásticas (domingo)
  • El dentista (jueves)
  • Doce citas antes de navidad (sábado)
  • Una función inesperada (miércoles)
  • Los Muértimer (viernes)
  • Una navidad diferente (jueves)
  • Una noche con Elton John y Brandi Carlile (sábado)
  • Solo Javier (viernes)

Filmin

  • Blue Sun Palace
  • Caballo
  • Capitán Diente de Sable y la condesa de Grel
  • Dios lo ve
  • Good Boy
  • Un gran equipo
  • I Don't Love You Anymore
  • Los indeseados
  • Un invierno en Sokcho
  • El legado
  • Mavka, la guardiana del bosque
  • Rescate Congelado. Una película de Huevos
  • Vera

Otros

Lo más de lo más de Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Listados en los que podéis participar votando por vuestras series y vuestras películas favoritas de las estrenadas durante este año.

Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

