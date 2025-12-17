Estreno (17 de diciembre). 47 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Ya va oliendo a Navidad y, de hecho, ya será la semana que viene cuando entremos en las entrañables fiestas. 47 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

'El dentista'

Una de las apuestas de habla hispana para este mes por parte de Movistar Plus es esta serie protagonizada por el primer dentista forense de América, que deberá ayudar a la policía a investigar retorcidas crímenes en el puerto de Veracruz.

Estreno el jueves en Movistar Plus+

Todos los estrenos

Netflix

10Dance (jueves)

Asesinato en Mónaco (miércoles)

Cómo arruinar el amor T2 (viernes)

Crisis 1975 (viernes)

Emily en París T5 (jueves)

Fargo (sábado)

Gatao. Hermanos mayores (domingo)

El gran diluvio (vienres)

La hora de los valientes (viernes)

London Boulevard (miércoles)

Moonhaven (miércoles)

El niñero T3 (miércoles)

¿Qué hay en la caja? (miércoles)

El sastre de la mafia (sábado)

Sin cobertura (viernes)

Solitaria es la noche. Los crímenes de la familia Bansal (viernes)

Prime Video

Fallout T2 (miércoles)

La sospecha de Sofía (viernes)

HBO Max

Una batalla tras otra

Counting Crows: Have Yo Seen Me Lately?

Disney+

Mickey, Minnie y los villancicos de Navidad (miércoles)

Vuelven los magos de Waverly Place T2 (miércoles)

Movistar Plus+

Amor a la italiana (sábado)

Las Cuatro fantásticas (domingo)

El dentista (jueves)

Doce citas antes de navidad (sábado)

Una función inesperada (miércoles)

Los Muértimer (viernes)

Una navidad diferente (jueves)

Una noche con Elton John y Brandi Carlile (sábado)

Solo Javier (viernes)

Filmin

Blue Sun Palace

Caballo

Capitán Diente de Sable y la condesa de Grel

Dios lo ve

Good Boy

Un gran equipo

I Don't Love You Anymore

Los indeseados

Un invierno en Sokcho

El legado

Mavka, la guardiana del bosque

Rescate Congelado. Una película de Huevos

Vera

Otros

Misión Imposible: Sentencia final (miércoles)

Salvajes por naturaleza (viernes)

