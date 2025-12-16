Hoy en Netflix, el thriller con Ryan Reynolds que parece el remake de una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos

La magia de Netflix hace que películas que parecían totalmente olvidadas consigan una nueva vida al incorporarse al catálogo de la plataforma. Eso nos permite a veces redescubrir joyas que pasaron injustamente desapercibidas, pero también puede darse el caso de que títulos sencillamente malos conecten ahora con el público. Eso es lo que está pasando en el caso de 'Eternal'.

'Eternal' cuenta la historia de cómo un hombre millonario que está a punto de morir recibe la posibilidad de que transfieran su consciencia al cuerpo de una persona más joven. Todo va genial al principio, pero las cosas no tardarán en complicarse cuando descubra de dónde ha salido ese nuevo cuerpo...

Un desastre

Es evidente que hubo un antes y un después en la carrera de Ryan Reynolds tras el estreno de 'Deadpool' en 2016. De hecho, su peso en Hollywood llevaba varios años cotizando a la baja, siendo ese uno de los motivos por los que acabó participando en 'Eternal', un thriller claramente inspirado en 'Plan diabólico', mi película de ciencia ficción favorita.

A favor de 'Eternal' tenía que detrás de las cámaras está Tarsem Singh, un cineasta con bastante personalidad visual cuya carrera tocó techo con la excelente 'The Fall'. Sus siguientes trabajos en Hollywood fueron perdiendo interés y la cosa tocó fondo con el título que ahora nos ocupa, un thriller muy poco afortunado en el que no hay nada que realmente funcione.

Ya desde el guion firmado por los hermanos Pastor, 'Eternal' nunca deja de ser un refrito que no consigue hacer una mezcla estimulante entre su componente de intriga y su vocación como espectáculo de acción. Pero es que además Reynolds ofrece la que quizá sea la peor interpretación de toda su carrera, mostrándose incapaz de aprovechar el juego que le permite la película para jugar a hacer de Ben Kingsley.

Como era de esperar, 'Eternal' pinchó en taquilla, ya que ni siquiera su ajustado presupuesto de 26 millones de dólares permitió que la película fuera rentable. Y es que apenas consiguió 31,8 millones de recaudación mundial, siendo además destrozada sin piedad por la crítica: un triste 18% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Todo eso ha dado igual tras su incorporación al catálogo de Netflix en España, donde lleva ya varios días en el Top 10 de las películas más vistas, compitiendo de tú a tú con producciones exclusivas de la plataforma. Tanto es así que actualmente ocupa el segundo puesto, solamente por detrás de la recién llegada 'Puñales por la espalda: De entre los muertos'.

Por mi parte, os recomendaría mucho antes recuperar 'Plan Diabólico', ya que la extraordinaria película de John Frankenheimer también está disponible en streaming. Eso sí, en este caso la encontraréis en Filmin.

