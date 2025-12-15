"No estoy contenta con cómo está escrito". La actriz que interpreta a Charlotte comenta el final de su personaje en 'It: Bienvenidos a Derry'

La primera temporada de 'It: Bienvenidos a Derry' nos ha dejado con el corazón en un puño, y no solo por la amenaza de Pennywise, sino también por las decisiones a las que han tenido que enfrentarse los personajes principales en la serie de HBO Max que adapta a Stephen King.

Entre ellos está Charlotte Hanlon (Taylour Paige), que se ha convertido en un pilar central de la narrativa como una mujer atrapada entre su deber como madre y esposa y la necesidad de proteger a Derry del mal que acecha.

Ojo, porque a partir de aquí habrá spoilers del final de la temporada.

Destino final

En una entrevista con Deadline, Paige ha confesado que, aunque su personaje sobrevivió, no está completamente satisfecha con el destino que la serie le dio al final del episodio, con un desenlace que la obliga a quedarse en la ciudad maldita y asumir un rol de vigilante silenciosa hasta la siguiente ola de ataques. Para la actriz, el sacrificio de Charlotte es comprensible dentro del contexto histórico de 1962, pero también representa un límite narrativo que la hace desear que su personaje tuviera más independencia y cierta libertad para elegir su propio camino.

Paige admite que, en lo personal, no está contenta con cómo está escrito el final de su personaje:

"No, si te soy sincera, no estoy contenta con cómo está escrito. Pensé: Ni hablar. Bueno, supongo que la leyenda dice que uno se olvida cuando está en Derry, pero no me lo creo”.

Aunque entiende que, en la década de 1960, era común que las mujeres permanecieran en matrimonios en los que no había amor, Paige habría querido que Charlotte tuviera más opciones y pudiera alejarse de la ciudad maldita junto a su familia.

Por otro lado, la actriz también se identifica con la empatía y protección maternal de Charlotte, un aspecto que tiene un significado más profundo para Paige cuando su personaje se convierte en madre: "Ser madre te da estos superpoderes y este tipo de compasión. Si ya eras compasiva, es increíble lo mucho que se expande y cómo sientes que el mundo puede sentir tus latidos, porque ahora piensas: Ese es el hijo de alguien". Esta naturaleza protectora motiva a Charlotte a actuar de forma valiente, incluso enfrentándose a la desaprobación de su esposo, para proteger a otros, como Hank Grogan.

Paige también reflexiona sobre el lado más oscuro de la historia de Derry, donde los horrores humanos a menudo superan a los sobrenaturales: "Es interesante porque Stephen King escribió esto en el libro... ¿qué podría ser más oscuro que el racismo, y que la gente sea asesinada por el color de su piel, y que los niños sean quemados vivos, y simplemente el odio? Es simplemente desgarrador, es asqueroso".

Finalmente, aunque no espera regresar como Charlotte, Paige deja abierta la posibilidad de que haya actores de la serie que puedan volver a interpretar a sus personajes en futuras entregas, al estilo de 'American Horror Story'.

