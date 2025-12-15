El último episodio de 'Pluribus' hace pasar Canarias por Centroamérica y esperaban que no nos diésemos cuenta

Nota: Spoilers del episodio 7 de 'Pluribus'

Si hay algo que le guste a Vince Gilligan es un buen episodio de superviviencia en la naturaleza. Lo hizo con 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul' con sus epopeyas por el desierto y 'Pluribus' acaba de darnos su versión de eso. Mientras Carol se rinde a vivir bajo los términos de Los Otros, la situación de Manousos no podría ser más diferente, viviendo una sacrificada expedición por el continente americano de sur a norte con Alburquerque como objetivo.

El truco es que lo que vemos no es Centroamérica, aunque salvo los locales, probablemente hayan engañado a la mayoría de los espectadores. Si bien quedan lejos los días del filtro naranja mexicano para 'Breaking Bad', el equipo de Gilligan ha vuelto a hacer un poco de trampa. La vegetación frondosa, los paisajes verdes, la arquitectura rústica y caminos de piedra pertenecen a diversas localizaciones en La Palma y Gran Canaria.

En concreto son dos lugares los que se han resaltado por parte de La Palma Film Comission: el Bosque de los Tilos y Cubo de la calga, que interpretan buena parte del viaje por bosques del protagonista. Por otra parte, Gran Canaria Film Comission destaca San Bartolomé de Tirajana, que le da vida a poblaciones sudamericanas que vemos en su ruta de carretera. En una escena clave aparece incluso un personaje charlando en su acento canario, lo que ha deleitado a algunos locales. Desde Canarias7 identifican otras localizaciones como La Laja, los riscos de San Nicolás o el castillo de San Francisco.

El cambio es curioso porque el episodio no escatima en detallar el viaje ficticio del protagonista. En anteriores episodios se establece que Manousos es de Paraguay, y durante buena parte del metraje nos muestran su ruta por el mapa, que pasa por lugares tan dispares como Quito o Tocopilla.

El clímax del viaje de Manousos ocurre supuestamente en la selva de Darién, un lugar real entre Panamá y Colombia y peligroso para viajeros por sus duras condiciones naturales. Es aquí donde el episodio mezcla los dos mundos. Si bien su localización sigue siendo los bosques canarios, presente en pantalla están las palmas chungas o macoras, un árbol caracterizado por sus troncos llenos de espinas y que es originario Costa Rica, Ecuador y Colombia.

En Espinof | El creador de 'Pluribus' explica por qué la protagonista de la serie es escritora: "Si piensas en alguien que salva el mundo, ves un Liam Neeson o un Tom Cruise"

En Espinof | 'Pluribus' no tiene la heroína perfecta que Vince Gilligan prometía. Ha resultado ser lo mejor para la serie