De la derrota de Timothée Chalamet a un empate histórico y el olvido de 'El agente secreto': las mayores sorpresas y decepciones de los Oscar 2026

La 98ª edición de los premios Oscar, celebrada la madrugada del pasado domingo al lunes 16 de marzo ha vuelto a demostrar que la Academia puede ser imprevisible incluso cuando la temporada de premios parecía haber dejado todo claro. Aunque 'Una batalla tras otra' terminó dominando la noche con seis estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director para Paul Thomas Anderson, la gala también estuvo marcada por varias sorpresas inesperadas y algunas decepciones.

Grandes sorpresas y decepciones

Algunas películas que habían sido favoritas durante meses se fueron con las manos vacías de la gala y otras producciones menos visibles en la carrera acabaron llevándose los premios clave. Al final terminó siendo una ceremonia con muchos giros: desde un documental que ganó contra todo pronóstico hasta un empate histórico en una categoría, pasando por derrotas sorprendentes de películas muy nominadas.

Uno de los primeros giros de la noche llegó con el primer Oscar de la historia al mejor casting. Contra muchos pronósticos, el premio fue para Cassandra Kulukundis por 'Una batalla tras otra', que superó a la gran favorita Francine Maisler por 'Los pecadores'. La propia Kulukundis bromeó en el escenario diciendo que había ganado un Oscar antes que Paul Thomas Anderson, aunque el director acabaría llevándose tres estatuillas más a lo largo de la noche.

Por otro lado, entre las decepciones más comentadas estuvo la de 'Marty Supreme', la película de Josh Safdie protagonizada por Timothée Chalamet. A pesar de estar nominada a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, terminó la noche sin ninguna estatuilla. La derrota fue especialmente sorprendente en la categoría de interpretación, donde Chalamet parecía uno de los favoritos tras ganar los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards. Aunque esto fue antes de protagonizar la gran polémica de la carrera de premios.

Otra de las grandes sorpresas fue la victoria de ‘Mr. Nobody Against Putin’ como Mejor Documental. La película dirigida por David Borenstein y Pavel Talankin no partía como favorita, pero terminó imponiéndose a títulos mucho más mencionados durante la carrera de premios.

Además, la ceremonia también dejó un momento rarísimo en los Oscar: un empate. En la categoría de cortometraje de acción real, tanto ‘The Singers’ como ‘Two People Exchanging Saliva’ acabaron llevándose la estatuilla. Es solo la séptima vez en la historia de los premios que ocurre algo así, siendo la primera desde 2013, cuando ‘Skyfall’ y ‘Zero Dark Thirty’ empataron en edición de sonido.

Más allá de las sorpresas, la gala también dejó varias decepciones. Películas como ‘Bugonia’ de Yorgos Lanthimos, ‘Sueños de trenes’ o la aclamada 'El agente secreto', que venía de triunfar en Cannes, terminaron la noche sin premios a pesar de sus nominaciones en categorías importantes. De hecho, el caso de ‘El agente secreto’ fue especialmente notorio, porque la película y su protagonista, Wagner Moura, estaban nominados en varias categorías clave y aun así no consiguieron ninguna estatuilla.

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