Las 10 mejores películas de 2026… por ahora

Ya han pasado los Premios Oscars, que nos cierran en cierto modo el curso 2025 y nos dan un descanso de comentar las mismas películas, lo que significa que ya llevamos todo un trimestre de nuevo cine que merece ser repasado. Porque todas las semanas se estrenan muchísimas películas, y de vez en cuando conviene repasar las que realmente han dejado huella.

En el equipo de Espinof nos juntamos redactores con preferencias de lo más variadas, pero nos apasiona en general ver cine. Tanto en salas como en plataformas. De todo lo que hemos visto estos meses llegamos a coincidir en varias propuestas notables que vamos a recopilar a continuación, dándonos una radiografía de lo que se ha movido el cine en este comienzo de año.

Por supuesto, y como en cada año que se hacen estos repasos, el criterio compartido ha sido seguir el calendario de estrenos de cine en España. Da igual si ha sido en pantalla grande o directas a plataformas, todo sigue desde el 1 de enero de 2026 hasta el momento donde se publica esta lista.

No es la única lista que se puede disfrutar en Espinof que repasa lo que llevamos visto este año, ya que tenemos también el mejor cine en Netlix del año en caso de que sólo queráis moveros en esa plataforma. También podéis rescatar nuestra selección de lo mejor del año pasado. Ahora, sin más dilación, las mejores 10 películas de 2026 hasta el momento según esta casa.

10. ‘El testamento de Ann Lee’ ('The Testament of Ann Lee')

Dirección: Mona Fastvold. Reparto: Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Christopher Abbott, Stacy Martin.

El momento no ha sido tan benévolo con este musical folk de exaltación religiosa como lo fue el año pasado con ‘The Brutalist’, que Mona Fastvold escribió junto a Brady Cobert (que aquí ejerce también de co-guionista). Aun así, es una sensacional y diferente película que lidia con temas similares sobre el exorcismo del dolor y el papel colonizador de la cultura religiosa. Estimulante además de atrevida, con una gran Amanda Seyfried al frente.

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9. ‘Rental Family (Familia de alquiler)’ ('Rental Family')

Dirección: Hikari. Reparto: Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Shannon Mahina Gorman, Takehiro Hira, Akira Emoto.

Brendan Fraser regresa como protagonista tras ser oscarizado hace unos años en una dramedia peculiar pero con ganas de transmitir calor al público. El extraño confort que la representación cumple para ayudar a superar los vacíos o el dolor son envueltos aquí en una feel good movie que intenta no perderse en la traducción.

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8. ‘Pillion’

Dirección: Harry Lighton. Reparto: Harry Melling, Alexander Skarsgård, Douglas Hodge, Lesley Sharp.

Una de las grandes sorpresas del año consigue hacer una divertida y tierna historia de autodescubrimiento… desde el mundo de la sumisión y el sadomasoquismo. ‘Pillion’ es una película de apariencia impactante, pero sus actores están fabulosamente entregados para hilar fino entre la incomodidad, el deseo y las ganas de sentirse en conexión con otra persona.

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7. ‘Hoppers’

Dirección: Daniel Chong. Reparto: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy, Dave Franco.

Mientras Pixar sigue embarcada en una crisis existencial entre secuelas de mucho éxito y propuestas originales que no calan como se esperaba, el público ha abrazado fuertemente una de sus ideas más locas y desternillantes. Daniel Chong inyecta mucho humor alocado y en ocasiones cafre para hacer un estupendo relato ecologista que vuelve a emocionar como este estudio sabe hacer.

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6. ‘El botín’ ('The Rip')

Dirección: Joe Carnahan. Reparto: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle.

Matt Damon y Ben Affleck vuelven a trabajar juntos para recuperar el cine de acción duro y tenso de la vieja escuela. Con Joe Carnahan volviendo a exhibir ese músculo cinematográfico e hipermasculino, elabora una intriga con cortinas de humo y alianzas ambiguas que convence a través de arrollar.

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5. ‘No hay otra opción’ ('Eojjeolsuga eobsda')

Dirección: Park Chan-Wook. Reparto: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Yoo Yeon-seok.

Ninguneado nuevamente en los premios occidentales, el coreano Park Chan-Wook vuelve a exhibir talento máximo para rodar y realizar transiciones mientras disecciona inquietudes que van más allá de la sociedad coreana que retrata y son globales. El capitalismo genera monstruos competitivos y violencia mientras un matrimonio va a poco a poco erosionándose.

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4. ‘Little Amélie’ ('Amélie et la Métaphysique des tubes')

Dirección: Mailys Vallade, Liane-Cho Han Jin Kuang. Reparto: Loïse Charpentier, Victoria Grosbois, Yumi Fujimori, Cathy Cerda.

Una de las sorpresas más agradables entre las nominadas a mejor película de animación en los últimos Oscars, que empieza planteándose en términos metafísicos para acabar rompiendo nuestras emociones con su cercanía. Una bella manera de emplear el trazo del dibujo para relatar la perspectiva de una niña pequeña y sus pequeños primeros pasos hacia entender su entorno.

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3. ‘El agente secreto’ ('O Agente Secreto')

Dirección: Kleber Mendonça Filho. Reparto: Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Udo Kier, Tânia Maria.

La memoria ante la injusticia que atraviesa todo un país, pero contado con alma de thriller setentero cocinado con paciencia, y hasta con humor absurdo alrededor de una pierna. Wagner Moura está fantástico en esta película emocionante y política que consolida la posición internacional de Kleber Mendonça Filho.

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2. ‘Hamnet’

Dirección: Chloé Zhao. Reparto: Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Lupe, Joe Alwyn, Emily Watson.

Jessie Buckley se hizo con un merecido Oscar como actriz principal de esta devastadora adaptación de la novela que ficcionaliza la vida del joven William Shakespeare y la creación de su obra ‘Hamlet’. El arte sirviendo para canalizar la catarsis, mientras se explora también la conexión con la naturaleza y la oscuridad traumática, en un increíble retorno de Chloé Zhao a un cine más íntimo.

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1. ‘Marty Supreme’

Dirección: Josh Safdie. Reparto: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Tyler the Creator, Kevin O'Leary.

Un espectáculo vibrante que, de tan arrollador, está convenciendo por todos lados. Timothée Chalamet vuelve a colocarse como una estrella generacional en este film deportivo donde el sueño americano es desmontado estratagema tras estratagema. El cine ansioso sobre perdedores de Josh Safdie alcanza aquí nuevas cotas de genialidad además de un sorprendente punto de redención.

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