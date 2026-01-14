Brendan Fraser es una gran manta calentita para el invierno en ‘Rental Family (Familia de alquiler)’, pero la película sigue siendo una barata imitación del cine de Koreeda

Es temporada de premios en todo el mundo, y eso significa que estos meses vamos a estar recibiendo los títulos con más opciones para resonar y hasta triunfar en las próximas galas. Eso, y también algunas que tras estar en los radares de expertos en estas carreras han ido desinflándose progresivamente hasta quedarse fuera de la competición, aunque también lo bastante tarde para que su fecha de estreno no se mueva.

Algunas de estas películas suelen responder a un perfil que hace unos años tenía más posibilidades de arrasar en premios. Propuestas muy modestas, pero abiertamente sentimentales para el público. Aunque ya no muevan masas de gente, sí que conmueven al votante medio más complaciente porque están bien dirigidas a ello. Pero ahora esas propuestas ya no son prioridad, dejando a películas como ‘Rental Family (Familia de alquiler)’ en tierra de nadie.

Un actor suplente para todo

La película de la cineasta japonesa Hikari fue destacada en sus paso por festivales precisamente por su carácter de dramedia amable dispuesta a hacer aflorar los sentimientos del espectador. Contaba hasta con un afable Brendan Fraser que ya ganó el Oscar hace un par de años para poder llegar con opciones estos meses. Sin embargo, parece que sus aspiraciones en ese ámbito han quedado frustradas, y sólo le queda intentar llamar la atención del público de una manera más convencional.

En ella Fraser interpreta a un actor estadounidense que vive en Japón después de tener éxito hace unos años con un llamativo anuncio. Sin embargo, las ofertas no afloran para un caucásico americano en la industria japonesa, así que tiene que aceptar un trabajo más peculiar: interpretar papeles de suplente para determinadas personas o familias que hacen uso de una “familia de alquiler”, teniendo que actuar para los clientes como un padre desaparecido, un antiguo amigo o una presencia en funerales.

Con esta idea, una película un poco más enamorada de sí misma intentaría explotar los paralelismos de actuar en el cine con este trabajo lleno de claroscuros morales, intentando reflexionar sobre el confort de la representación y el arte en circunstancias complejas. También daría pie a otra especie de variación de ‘Lost in Traslation’, donde la desconexión del actor con el entorno extraño le lleva a una melancólica reflexión sobre sus decisiones vitales en la mediana edad.

‘Rental Family’: reparando fracturas con otros métodos

Es más fácil incluso ver la película que haría un Hirokazu Koreeda con este concepto, volviendo a explorar ideas como la familia encontrada y las decisiones poco convencionales que proporcionan cierta reparación para personas rotas en varias áreas. A esa película aspira a parecerse Hikari, aunque moviéndose en códigos mucho más propios de la dramedia indie americana de este siglo que a los de un cine japonés medianamente populista.

Irónicamente, acaba en una mirada muy estadounidense de muchas de estas ideas, y su ejecución también las deja a medio cocer. Fraser, como cabría esperar, da una interpretación que es el equivalente a una manta calentita en un invierno muy frío, incluso aunque lo que la película acaba requiriendo de él es poner dos muecas específicas, una sonriendo y otra de media melancolía. La progresión dramática de ‘Rental Family’ parece estar hecha con escenas diseñadas para el tráiler, y esto deja una sensación demasiado descafeinada y barata para sus ambiciones de ser lugar emocional feliz para los espectadores.

