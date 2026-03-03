La creadora de 'Ranma 1/2' e 'Inuyasha' regresa con un nuevo anime. Una aventura terrorífica con exorcismos y demonios que está a la vuelta de la esquina

Rumiko Takahashi es una mangaka terriblemente prolífica que nunca ha dejado de trabajar. Tras dejarnos 'Urusei Yatsura', 'Ranma 1/2' e 'Inuyasha', la autora ha seguido dibujando más historias y desde 2019 viene publicando 'Mao', un drama sobrenatural de corte oscuro que está a puntito de saltar a anime.

Una historia conocida, pero con otro toque

Lo cierto es que la premisa de 'Mao' recuerda en cierta manera a 'Inuyasha', aunque las comparativas sean odiosas, con una adolescente que viaja al pasado y gana poderes... Aunque 'Mao' promete tener un tono mucho más oscuro y centrarse en la lucha contra criaturas sobrenaturales y el misterio.

La trama sigue a Nanoka Kiba, una adolescente que viaja a la era Taisho y es atacada por un demonio. Un exorcista llamado Mao la rescata, y Nanoka termina metida de lleno la investigación de una serie de asesinatos.

Ya sabíamos que se estrenaría esta primavera, pero con su tráiler más reciente también se ha confirmado el estreno de 'Mao' para el próximo 4 de abril. Así que se une a una parrilla muy calentita de fantasía inspirada en el folclore japonés, porque coincidirá en estreno con 'Daemons from the Shadow Realm' de Hiromu Arakawa.

El nuevo tráiler de 'Mao' también demuestra que tienen un potencial muy bueno, con bastante acción. El anime marca una nueva colaboración entre Takahashi y el estudio Sunrise, que se encargaron en su momento de la serie de 'Inuyasha' y también cuenta con varios pesos pesados del estudio.

Teruo Sato, director de la secuela 'Yashahime' dirigirá 'Mao', con Yukuo Kakihara como guionista y Yoshihito Hishihuma como diseñador de personajes. Y con el estreno tan cerca ya tenemos el reparto principal de voces, que incluye a Yuki Kaji como Mao, Natsumi Kawaida como Nanoka Kiba, Hiro Shimono como Hyakka, y Toshiyuki Toyonaga como Kamon, entre otros.

