"Frente a la falta de originalidad, nos volvemos más violentos". Por qué 'Scream 7' no tiene la chispa de siempre

'Scream 7', la nueva entrega de la saga creada en 1996 por Wes Craven y Kevin Williamson llega en un momento en el que Hollywood vive obsesionado con las secuelas, los reboots y la explotación infinita de sus propios clásicos. Si la primera 'Scream' supuso un soplo de aire fresco para el slasher —jugando con el metacine, el humor y el comentario constante sobre las reglas del terror—, esta nueva película intenta reconectar con ese espíritu regresando a Sidney Prescott y a las raíces de la franquicia. Sin embargo, la producción está marcada por los abandonos, despidos y reescrituras que han terminado dando como resultado una entrega irregular y más violenta que ingeniosa.

Hay que saber cuándo parar

Alejandro G. Calvo no se anda con rodeos en 'La crítica de Álex' y considera que es "la peor de la saga, peor que Scream 4". Para él, el principal problema está en el guion firmado y dirigido esta vez por el propio Kevin Williamson: "¿Cómo has hecho ese guion?", lamenta, criticando decisiones que califica de “torpes” y “absurdas”.

Uno de los grandes pecados, según explica, es que el misterio pierde fuerza: "Es la vez de todas las entregas en la que es más predecible". Asegura que a mitad de película ya intuía por dónde irían los tiros, algo especialmente grave en una saga que siempre jugó al despiste con el espectador.

Para él, la película abandona el componente metacinematográfico que convirtió a la original en un clásico moderno. "Es simplemente un slasher tontorrón", afirma, echando de menos ese juego brillante con las reglas del género que definía a la franquicia.

Aunque no todo es negativo. Destaca la presencia de Neve Campbell como Sidney: "Tiene un estilazo, pese a que lo que está haciendo es absurdo, se lo toma con una seriedad convencidísima". Y también reconoce que, ante la falta de ideas, la película apuesta por muertes más gore: "Frente a la falta de originalidad, lo que hacemos es volvernos más violentos".

