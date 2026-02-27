'Scream 7' me ha gustado más de lo que esperaba. Pero, para mí, esta nueva secuela con Neve Campbell comete un error imperdonable

Llevo viendo slashers desde que tenía menos de 10 años. Es un subgénero que siempre me ha fascinado, pero eso no me impidió ver la genialidad de la sátira que propuso 'Scream' hace ya 30 años. Luego seguí siempre la saga con interés, pues con todas sus películas he disfrutado en mayor o menor medida, pero llegó un punto en el que me temía que 'Scream 7' fuese a ser un desastre.

Todo lo concerniente al despido de Melissa Barrera me olía fatal, pero quería agarrarme al clavo ardiendo de la vuelta de Kevin Williamson a la saga. Lo curioso es que 'Scream 7' deja más la sensación de película hecha por un fan que no ha entendido realmente la franquicia que cualquier otra cosa. Pese a ello, lo cierto es que ofrece un entretenimiento sangriento bastante disfrutable hasta que todo se hunde con estrépito en su ridículo tercer acto.

De cómo la saga 'Scream' se ha convertido en 'Stab'

Los fans de la saga 'Scream' recordarán que existe la coña interna de que hay otra franquicia dentro de la propia película llamada 'Stab' que cuenta las sangrientas aventuras vividas por la Sidney Prescott de Neve Campbell. Otro acierto a la hora de introducir ese elemento meta siempre clave en este universo, pero también para criticar lo que Hollywood ha llegado a hacer con los slashers en sus horas más bajas.

Pues bien, 'Scream 7' tiene de 'Stab' que de 'Scream', porque es cierto que algo de humor hay, pero falta un enfoque real en lo que se quiere contar. Y no me sirve que en cierto lleguen a decir que es la nostalgia y que la película se apoye mucho en los callbacks, porque aquí no hay ningún gran plan que ate todo, incluso aunque lo hagas de forma fallida -ahí un buen ejemplo sería todo lo referente al villano de 'Scream 3'-. Aquí es ir matando personajes valiéndose de la excusa del nuevo enfrentamiento de Sidney con Ghostface.

Entrando a valorar 'Scream 7' desde esa perspectiva, puedo decir sin problema que es una película entretenida que además ofrece algunos asesinatos más brutos de lo que esperaba. Ya en las reglas que se señalaban en 'Scream 2' quedaba claro que tocaba tirar de muertes más numerosas, elaboradas y sangrientas. Aquí se aplica esa misma fórmula, pero hay ciertos detalles que reducen su contundencia.

El primer elemento en su contra es que Williamson no es un buen director, y creo que hasta él mismo lo sabe. No es casualidad que hasta ahora solamente hubiese dirigido una película, la discreta 'Secuestrando a la Srta. Tingle' en 1999, pero aquí queda la sensación de que fue la solución de emergencia para aplacar en la medida de lo posible a los fans. Que no se nos olvide que el cineasta Christopher Landon abandonó la película tras haber llegado a recibir amenazas de muerte.

Tampoco ayuda que Williamson haya contado para la ocasión con un director de fotografía eminentemente televisivo como Ramsey Nickell, pues las propias imágenes carecen de la fuerza necesaria para crear una atmósfera más inmersiva. Pero que eso tampoco nos haga olvidar que los propios crímenes tienen impacto por lo gráficos que son, pero el trabajo de puesta en escena a su alrededor carece de precisión.

Esto llama especialmente la atención por estar ante la película más cara de la saga con un presupuesto de 45 millones de dólares. Es cierto que solamente 7 se fueron para que Campbell regresara, pero ahí hay varios pasos atrás con respecto a las anteriores entregas. Ya solamente el prólogo de 'Scream 6' protagonizado por Samara Weaving luce mucho mejor en el apartado puramente visual que cualquier escena de esta séptima entrega. Y es que aquí solamente recuerdo un plano realmente poderoso en ese punto.

Dicho esto, el trabajo de Williamson es suficientemente funcional como para que no reste y uno se lo pase bien, sobre todo viéndola en comandita y reaccionando ante diferentes escenas -hay un momento en el que media sala gritó '¡No!' ante lo que hace un personaje-. Además, Campbell carga bien con el peso sobre sus hombros y la primera aparición de Courteney Cox como Gale Weathers es un auténtico momentazo.

Con todas las pegas que uno le quiera poner, 'Scream 7' cumple como pasatiempo durante sus primeros 80 o 90 minutos. Sí que hay alguna cosa extraña, pero bueno, uno espera que sean fallos leves que no acaben afectando tanto al resultado. Grave error, porque la película se hunde por completo cuando pone todas las cartas encima de la mesa.

No voy a decir ni un sólo spoiler al respecto, pero creo que el final de 'Scream 7' comete al mismo tiempo todos los errores posibles para que un fan de la saga se sienta insultado. Es especialmente increíble que se sienta previsible y absurdo al mismo tiempo, pero es que la incredulidad es la única reacción legítima cuando llega la hora de explicar lo que ha motivado todo.

Sí es verdad que incluso en ese descalabro hay algún detalle salvable, de nuevo por lo bruta que llega a ser 'Scream 7' a la hora de mostrar la violencia en pantalla. El problema es que no es suficiente al quedar claro que estamos ante una propuesta vacía que deja claro que la fórmula está agotada. Bueno, agotada quizá no, porque para eso tendrían que haberla utilizado realmente aquí y no un menjunje de ideas y situaciones que parecen salidas de la mente de varios fans intentando homenajear al original, pero sin saber qué era lo que la hacía tan especial. Eso ya es grave de por sí, pero viniendo de Williamson es especialmente imperdonable.

