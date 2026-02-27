La película de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ya tiene fecha de estreno. Rimuru Tempest regresa tras 2 años de espera directamente a la pantalla grande

Tras el final de la tercera temporada de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken'), Rimuru Tempest ha tenido a sus fans esperando durante dos años.

La buenísima noticia es que este 2026 tendremos doblete del anime isekai: vuelve el anime pero también llega una película de anime original que podremos ver en cines.

Prepara la agenda (y el bañador)

Desde Crunchyroll ya habían confirmado que se encargarían de distribuir a nivel internacional la película 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: 'Tears of the Blue Sea Arc', aunque aún seguíamos pendientes de fechas concretas. Pero ahora que se ha estrenado en Japón, ya tenemos todos los detalles: podremos verla a partir del próximo 30 de abril.

'That Time I Got Reincarnated as a Slime La Película: Lágrimas del Mar Celeste', que es como se llamará la película en español, se podrá ver en cines tanto en versión original como con doblaje en castellano. Desde Crunchyroll y Sony Pictures no han confirmado cuánto tiempo permanecerá en cartelera, pero parece que será más de simplemente unos pocos días concretos.

© Taiki Kawakami, Fuse, KODANSHA/ “Ten-Sura” Project

Mientras tanto, la cuarta temporada del anime se estrena en Crunchyroll el próximo 3 de abril. Y aunque lo ideal sería ver la película antes, 'Lágrimas del Mar Celeste' es una historia original no canon, así que en realidad no es necesaria para poder seguir la trama principal de la serie.

Según la sinopsis oficial, 'That Time I Got Reincarnated as a Slime La Película: Lágrimas del Mar Celeste' lleva a Rimuru y sus compañeros a la isla privada de la emperatriz celestial Elmesia, soberana de la gran nación élfica. La idea es pasar unas vacaciones tranquilas y descansar, pero entonces aparece una misteriosa mujer llamada Yura.

