La temporada 4 de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ya tiene fecha de estreno aunque por desgracia el anime isekai ha tomado nota de 'Shingeki no Kyojin'

Ya hemos empezado el año a tope con algunos regresos de anime muy esperados, y una de las series que teníamos en la quiniela era 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken'). Para ser justos, Rimuru Tempest regresa este año con una nueva película, así que no andaba muy lejos, pero por fin tenemos la cuarta temporada de la serie en el horizonte.

Vayamos por partes

La película original 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: 'Tears of the Blue Sea Arc' se estrena en Japón el próximo 26 de febrero, y sabemos que a nivel internacional podremos verla en cines de la mano de Crunchyroll. Y ahora sabemos que un poquito después llegará la cuarta temporada del anime: el 3 de abril.

Así que el anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' regresa tras un parón de dos años, pero por desgracia nos va a tener bastante en vilo porque la nueva temporada vendrá dividida en cinco partes. La primera arranca en abril con los animes de primavera, pero el resto todavía no han confirmado su fecha de estreno y se podrían ir alargando a lo largo de 2027.

La primera parte constará de una emisión larga de unos 22 o 24 capítulos que podremos ir viendo a lo largo de primavera y verano, y luego tocará esperar. Así que, al igual que hizo en su día 'Shingeki no Kyojin' con su tramo final, la temporada se va a ir alargando más que un día sin pan.

Aunque ojo, todavía queda muchísimo material por adaptar de las novelas ligeras de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', que han cerrado la historia de Rimuru Tempest con 23 volúmenes. Al terminar la cuarta temporada del anime estaríamos más o menos en el ecuador de la adaptación, con lo que aún podríamos esperar unas cuantas temporadas de anime por delante si 8-bit se decide a adaptarla del todo.

