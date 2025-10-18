'That Time I Got Reincarnated as a Slime', orden de visionado para no perdernos ni un capítulo del anime isekai con el limo más poderoso del mundo

Aunque lleva ya un par de años desaparecida, 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' quiere volver con fuerza porque está cerca de estrenar una nueva película en cines. El isekai con un limo como protagonista ha dado muchísimas vueltas desde que arrancó en formato de novela y novela ligera, y poquito a poco se ha ido volviendo una de las series más populares del género.

La historia arranca cuando Satoru Mikami, un oficinista un poco aburrido, es asesinado y despierta en otro mundo. Sin embargo, se ha reencarnado en un limo corriente y moliente, aunque tiene la habilidad de devorar lo que sea y copiar sus poderes y su aspecto... Así es como se termina convirtiendo en Rimuru Tempest, una fuerza de la naturaleza con la que tener mucho cuidado.

La serie de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ya cuenta con varias temporadas, películas, especiales y algún spin-off. Y si no sabemos por dónde meternos al anime, aquí os dejamos un orden de visionado para no perdernos ni un capítulo de las aventuras de Rimuru.

Temporada 1

El punto de partida para nuestro viaje, y completamente esencial para la historia principal. Aquí es donde vemos la vida de Rimuru antes de ser un limo y cómo comienza a ganar nuevos poderes, la presentación al mundo y a nuestros héroes en una temporada de 24 capítulos.

Disponible en Crunchyroll

That Time I Got Reincarnated as a Slime OAD

Esta pequeña mini-temporada se estrenó directamente en video y muestra varios capítulos especiales que no forman parte de la trama principal. Son capítulos algo más relajado y con aventurillas secundarias, aunque los tres capítulos que forman parte del arco 'La gloriosa vida de Rimuru como maestro' son muy recomendables como un pequeño puente entre temporadas.

Disponible en Crunchyroll

Visions of Coelus

Un pequeño arco de tres episodios que también se lanzó directamente en video y que se ambienta entre la primera y la segunda temporada. Se trata de una misión secreta en el reino de Coleus, en la que los disfraces y la astucia será esencial si Rimuru y su grupo quieren salir airosos.

Disponible en Crunchyroll

Temporada 2 - Parte 1

La segunda temporada vino dividida en dos partes de 12 episodios cada una y continúa adaptando la trama principal de las novelas ligeras de Fuse. En este caso las cosas se van poniendo más serias para Rimuru, que pierde algunos amigos por el camino y de repente se encuentra con nuevas responsabilidades.

Disponible en Crunchyroll

Slime Diaries

Esta es una pequeña serie spin-off muy relajada y con un tono de slife-of-life que se centra en el día a día en la nación de Tempest. Se recomienda ver justo a mitad de la segunda temporada de la serie principal de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', especialmente si necesitamos algo tranquilito para curarnos de malos rollos.

Disponible en Crunchyroll

Temporada 2 - Parte 2

Continuamos los eventos de la segunda temporada con otra tanda de doce episodios. Y aquí es donde se empiezan a caldear las cosas con Rimuru preparando una guerra contra Clayman.

Disponible en Crunchyroll

Scarlet Bond

En 2022 se estrenó en cines 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Movie – Scarlet Bond', la que sería la primera gran película del anime. Se trata de una historia nueva que no tiene nada que ver con el manga ni las novelas ligeras, aunque sí que parte de una idea original de su creador, Fuse.

'Scarlet Bond' se ambienta justo tras la segunda temporada del anime y sigue a Hiiro, un superviviente del pueblo de los ogros, y a Towa, la reina de un pequeño país. Mientras Rimuru y Benimaru visitan la zona, terminan metidos de lleno en un nuevo conflicto.

Disponible en Crunchyroll

Temporada 3

A Rimuru siguen saliéndole responsabilidades por todos lados, y ahora tiene que enfrentarse a los desafíos que trae ser un señor de los demonios reconocido. Esta etapa de la historia hace un gran hincapié en problemas diplomáticos en Tempest... Pero también viene cargada de acción y muchos combates épicos.

Disponible en Crunchyroll

Tears of the Azure Sea

La nueva película de la saga, que también parte de una historia original no canon, así que no será necesaria para la serie principal. 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: 'Tears of the Blue Sea Arc' sigue a Rimuru Tempest y sus compañeros, que son invitados a la isla privada de la Emperadora Celestial Hermesia. Y lo que empieza como unas vacaciones tranquilitas pronto se convierte en una nueva misión.

En Japón se estrena en cines el 26 de febrero de 2026, y Crunchyroll se encargará de distribuirla en pantalla grande a nivel internacional. Por ahora estamos pendientes de la fecha de estreno en España.

Temporada 4

Aunque las novelas ligeras de Fuse llegan a su final, aún queda mucho anime por delante y ya sabemos que 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' tiene una cuarta temporada en marcha.

Teniendo en cuenta el ritmo con el que el anime adapta las novelas ligeras originales, podemos esperar que cubra las tramas de los volúmenes 10 y 11 con el arco de la Familia Rosso. Aunque por ahora la nueva temporada de la serie está en desarrollo y no sabemos cuándo arrancará la cuarta temporada.

En Espinof | El creador de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' encontró la inspiración perfecta para Rimuru Tempest en el sitio más inesperado

En Espinof | 'Slayers', 'Tragones y Mazmorras' y magia a raudales. 10 explosivos animes de fantasía clásica que no son isekai y se pueden ver en streaming







