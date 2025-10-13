La película de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' se podrá ver en los cines de España, aunque hay que mentalizarse para un estreno inusual

El anime de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' lleva ya algún tiempo parado aunque sabemos que la maquinaria no se ha detenido del todo. La cuarta temporada del anime está en marcha, pero mientras tanto lo que tenemos a la vista es una película original: 'Tears of the Azure Sea'

El parón de intermedio

'That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea' será una película original que servirá de interludio entre temporadas. Se ambienta justo tras la tercera temporada de la serie de anime, y sigue a Rimuru Tempest y sus compañeros llegando a la isla privada de la Emperadora Celestial Hermesia, de la gran nación élfica. En principio el grupo de aventureros se preparan para unas vacaciones por todo lo alto, pero entonces aparece una misteriosa mujer llamada Yura.

Durante la Comic Con de Nueva York se ha anunciado que Crunchyroll se encargará de distribuir la nueva película de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' a nivel mundial. En Japón se estrena el 27 de febrero de 2026, y aún estamos pendientes de las fechas de estreno internacionales y seguramente se hagan de rogar hasta abril o mayo como pronto.

Estas son muy buenas noticias para los fans del anime isekai porque la anterior película, 'Scarlet Bond', no se pudo ver en su momento en cines y llegó directamente a la plataforma de streaming. Ahora bien, si esperamos un estreno masivo como el de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' vamos a salir escaldados.

Es muy posible que 'That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea' llegue a cines pero con un estreno muy, muy limitado de un par de días. Esta estrategia ya la hemos visto con la película recopilatoria de 'Jujutsu Kaisen', o incluso con la película final de 'The Quintessential Quintuplets'.

También está pendiente el tema de doblaje, porque lo más seguro es que 'Tears of the Azure Sea' llegue tan solo en versión original subtitulada. Aunque es de agradecer que vayamos teniendo cada vez más estrenos de anime en cine, aunque sean poquito a poco y por tiempo limitado.

