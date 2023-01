La película de 'The Quintessential Quintuplets' tiene todo lo que pueden desear los fans del anime: un desenlace blandito pero emotivo que se podrá volver a ver en cines por tiempo limitado

Hace unos años las películas de anime nos iban llegando únicamente con cuentagotas, pero por suerte las cosas han cambiado muchísimo y cada vez podemos disfrutarlas en pantalla grande.

Este ha sido un año dorado para las franquicias entre 'Buscando a la mágica Doremi', 'Jujutsu Kaisen 0', 'Dragon Ball Super: Super Hero' y 'One Piece Film Red', y justo a puntito para cerrar el año llegó también la película de 'The Quintessential Quintuplets'.

Elige sabiamente

El protagonista de nuestra comedia romántica es Futaro Uesugi, un estudiante muy aplicado cuya familia está pasando por un mal momento y acumulando deudas. Le llega una oportunidad de oro para hacer un dinerillo extra como tutor de las hermanas Nakano, unas quintillizas que tienen cero interés en estudiar y que al principio no pueden ni verle, pero Futaro consigue ganárselas poco a poco.

Después de dos temporadas de anime de 12 capítulos cada una, todavía quedaban algunos arcos de la historia por abarcar... y especialmente el final. Porque al final la gran pregunta de la serie es con quién termina casándose Futaro.

Porque como no podía ser de otra manera las cinco hermanas terminan desarrollando sentimientos complicados hacia Futaro y pronto se crea un juego de misterio sobre quién será la novia que se ha podido ver en algunas escenas del futuro.

Obviamente, si no sois fans del anime de 'The Quintessential Quintuplets' estáis llegando al final del camino para nada. Es una película de cierre y despedida dedicada a los fans de la historia, y no tiene mucho que aportar si llegas de cero a ella porque sirve de continuación natural al anime y no dedica demasiado tiempo a ponerte al día con quién es quién en caso de que alguien se fuese a enganchar de cero.

'The Quintessential Quintuplets' trata de jugar al despiste con la identidad de la futura esposa de Futaro... y precisamente tanto misterio juega un poco en su contra porque cuando por fin se descubre quién es puede resultar un poco decepcionante porque al mantener tanta intriga la importancia de esta relación queda un poco reducida.

Con la moda que se está imponiendo de adaptar ciertos arcos a formato película, sí que da la sensación de que 'The Quintessential Quintuplets' simplemente se podría haber quedado en una miniserie de cierre para darle un poquito más de tiempo a ciertas cosas. Bibury Animation Studios repite con la producción de la película, que tiene una animación muy correcta y que se mantiene al nivel de la serie de anime.

Ahora bien, para los seguidores de la serie es una comedia romántica con mucho encanto y un tono blandito y emotivo que puede llegar a empalagar demasiado. Aunque claro, también tiene algunos momentos menores de drama al indagar un poco más en el pasado de las hermanas Nakano, sobre todo al recordar a su madre.

Sorprendentemente también es a ratos una película muy madura al echar la vista atrás y ver cómo han crecido Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki durante la historia, y qué les depara el futuro. Entrando en los spoilers justos, lógicamente tenemos un salto temporal hacia el futuro y es muy bonito ver cómo han terminado encauzando cada una sus vidas de maneras muy diferentes.

Porque quizás 'The Quintessential Quintuplets Movie' no nos de el final de cuento de hadas que queríamos para nuestra pareja favorita, pero sí que se encarga de que todos nuestros protagonistas tengan un futuro brillante y feliz por delante.

Otra oportunidad

En mayo se estreno en Japón, y en octubre finalmente Crunchyroll confirmó que podríamos verla en España y muchos otros países de Europa, aunque con un pase limitado de unos pocos días. Si en su momento os la perdisteis en pantalla grande, es el momento perfecto para volver a intentarlo: 'The Quintessential Quintuplets Movie' vuelve temporalmente a los cines.

Kinépolis ha confirmado que tendremos otra oportunidad para ver la película este fin de semana, durante el viernes 13 de enero y el sábado 14. Eso sí, las salas son muy limitaditas y únicamente se en los cines FULL HD de Barcelona y en Kínepolis Madrid Ciudad de la Imagen. En ambas ciudades 'The Quintessential Quintuplets Movie' estará únicamente en versión original con subtítulos.

Si tampoco puede ser, es muy posible que Crunchyroll termine añadiéndola en el futuro a su plataforma de streaming como ha hecho con otras películas de anime que ha distribuido a nivel internacional. Así que por ahora, paciencia.