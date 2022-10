'One Piece Film Red' es una aventura divertida y desenfadada con un precioso homenaje a los 25 años del manga de Eiichiro Oda

Ya ha arrasado en Japón y sin duda los piratas del Thousand Sunny se han coronado con la gran película de anime del año. Poquito a poco ya está comenzando su andadura internacional, y dentro de nada podremos ver 'One Piece Film Red' en España con un evento doble que celebra la película por todo lo alto.

A pesar de lo que ha arrasado en taquilla, la nueva película de 'One Piece' arrancó con una cierta polémica en Japón por salirse un poco del tipo de películas de la franquicia que solemos ver. Así que es muy posible que sea de esas que o te encantan o las odias, pero lo que sí que es cierto es que está llena de cariño y nos recuerda por qué 'One Piece' sigue siendo tan especial, 25 años después.

Concierto, barbacoa... y cuidado con los deseos

Ya de entrada, 'One Piece Film Red' tiene un planteamiento un poco mamarracho, pero que le va que ni pintado a los Sombrero de Paja. En este caso no estamos tras un gran tesoro ni una nueva aventura, si no que en principio se nos planteaba una velada muy entretenida en el concierto de Uta, la cantante más querida del mundo.

Uta tiene una voz prodigiosa y es la primera vez que aparece en público, así que lógicamente Luffy y su tripulación no se querían perder la ocasión y se plantan en el concierto para pasar el día por todo lo alto. Una vez allí, Luffy reconoce a Uta como su antigua compañera de juegos... y también desvela que es la hija de Shanks, el Pelirrojo.

Hasta aquí se puede leer sin spoilers, aunque lo que sí se puede decir es que el concierto es tan tranquilo como parecía en un primer momento, y las cosas rápidamente se vuelven muy peligrosas para todos los asistentes.

'One Piece Film Red' es una película musical hasta la médula que pone a Uta en el centro del escenario y con la cantante Ado interpretando todos los temas. La música no está metida al tuntún, si no que tiene muchísima importancia durante la trama y las canciones son relevantes para los momentos que toca y no interrumpen el ritmo. Pero si no os gustan este tipo de películas, sí que se puede hacer un poco cargante.

A pesar del apartado musical, el director Goro Taniguchi no se olvida de la acción y tenemos combates, duelos y todo tipo de poderes para elegir. Aunque 'One Piece Film Red' empieza con un tono bastante relajado, va cargando cada vez más el ambiente en una historia que combina tragedias personales, política y acción, así que tranquilos porque vamos a tener muchísimo de esta última parte.

Si ya durante los primeros tramos de la película podemos ver algunos momentos más movidos, el último tercio es una auténtica locura, con todos los personajes dando rienda suelta a sus habilidades en una serie de secuencias que casi no da tiempo a respirar y que te mantiene todo el rato en tensión.

La película de 'One Piece' explota al máximo los combates, e incluso llega a lastrar un poco el ritmo para poder dar a todos los personajes su momento.

Que no falte nadie

Porque 'One Piece Film Red' es un gran festival de personajes y cameos, donde nadie se ha querido perder el concierto de Uta y nos encontramos en el público hasta a los asistentes más inesperados.

La película nos recuerda que 25 años de 'One Piece' dan para mucho, y que durante este tiempo los Sombrero de Paja se han ganado un buen número de aliados y antagonistas, y la verdad es que después de todo este tiempo con ellos es muy emocionante volver a recordar todos estos momentos.

Como con todas las películas de 'One Piece', podemos asumir que 'One Piece Film Red' en sí no es canon, pero sí ciertas informaciones que se nos da y sobre todo las pinceladas que nos llevamos sobre el pasado de Shanks. A grandes rasgos podemos ver la película sin demasiados spoilers sobre 'One Piece', aunque lógicamente vamos a apreciar más los cameos si los reconocemos, pero no nos vamos a perder nada respecto a trama.

Eso sí, la película nos deja un pequeño spoiler para los que no vayan al día con el manga de Eiichiro Oda, y aunque apenas dura unos segundos, es fácil de reconocer si sabes de que se trata.

Toei Animation ha puesto toda la carne en el asador con 'One Piece Film Red' y se nota muchísimo. De hecho da pena que no haya habido un tratamiento similar con 'Dragon Ball Super: Super Hero', porque la animación de la película de 'One Piece' es una maravilla y un despliegue de efectos.

Aunque sí que combina animación tradicional con CGI, ambas técnicas están bien integradas y se elevan mutuamente, y si los conciertos soy una maravilla visual, en las escenas de acción es donde brilla por completo y no deja títere con cabeza.

Así que si queréis pasar un buen rato con una historia original de 'One Piece' donde podemos disfrutar a fondo de todos los personajes, sin duda 'One Piece Film Red' es un espectáculo que merece la pena ver en pantalla grande.