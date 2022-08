'One Piece Film Red' se ha estrenado por todo lo alto en Japón, pero ya se habla de ella como si fuera la 'Star Wars: Los últimos Jedi' del anime

'One Piece Film Red' promete ser el evento de anime del verano (con perdón de 'Dragon Ball Super: Super Hero'), sobre todo porque llega en medio del 25 aniversario de la publicación del manga de Eiichiro Oda.

La película se estrenó el 6 de agosto en Japón, y aunque ha batido récords de recaudación y se ha puesto a la cabeza de estrenos taquilleros de la franquicia... las críticas no terminan de encontrar un consenso.

El mejor estreno de la franquicia

Vamos a empezar por lo bueno, porque 'One Piece Film Red' era una de las películas más esperadas del verano y ha tenido un estreno espectacular durante su primer fin de semana en cines. Con sus 2.254 mil millones de yenes recaudados (más de 16.322 millones de euros), ya ha superado a 'Detective Conan: La novia de Halloween', que hasta ahora tenía el mejor estreno del año en Japón.

También se ha convertido en el mejor estreno de las quince películas de 'One Piece', superando el récord de 'One Piece Estampida'. Aún así, no ha conseguido quitarle el trono de mejor estreno en la taquilla japonesa a 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', pero es que eso fue un evento que va a ser muy difícil de superar.

Ahora bien, a pesar de las buenísimas cifras en taquillas, parece que ni la crítica ni el público llega a un consenso sobre si 'One Piece Film Red' es buena o mala y hay opiniones completamente opuestas muy en la línea de 'Star Wars: Los últimos Jedi' en su momento.

Pero o te encanta o la odias

Parte de las reacciones negativas han venido por el formato de 'One Piece Film Red', que se salta las convenciones habituales de las anteriores películas de la franquicia y apuesta por un formato más musical que no ha terminado de cuajar con una gran parte del fandom.

La película incluye en total siete canciones interpretadas por Ado, quien es muy popular entre los adolescentes y jóvenes japoneses pero se ha llevado su ración de críticas por parte de algunos padres por el lenguaje de algunas de sus canciones. Así que quizás parte del rechazo también puede venir por la inclusión de la cantante, y que tantas canciones pueden ser demasiadas si no se es muy fan ni de Ado ni de los musicales.

Ahora bien, parece que las críticas más duras han venido por las nuevas revelaciones sobre Shanks que prometía la película y sobre cómo de canon son. Otra de las balas de la polémica es que parece que algunos detalles del manga que todavía no se han llegado a ver en la serie de anime se han añadido a 'One Piece Film Red', con lo que algunos fans no están demasiados contentos y sienten que se han incluido para que la gente no quiera perderse la película.

Casi un 25% de los espectadores le han dado una sola estrella a 'One Piece Film Red' en Eida, una web muy popular en Japón de reseñas de películas, aunque también tiene muchas votaciones de cinco estrellas que la sitúan como la mejor película de la franquicia. En el momento de escribir este artículo, 'One Piece Film Red' tiene una puntuación de tres estrellas sobre cinco, con casi diez mil personas comentando sobre ella.

Ahora lo que toca es ir con cuidado si queremos evitar los spoilers y la guerra cruzada entre fans. Durante agosto habrá varios episodios del anime de 'One Piece' que servirán para enlazar con la película, aunque en España no podremos ver 'One Piece Film Red' hasta el próximo otoño.