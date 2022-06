Cómo ver 'One Piece' sin relleno: qué episodios se pueden saltar del larguísimo e icónico anime sin miedo a perderse nada

Después de más de 20 años en emisión y con más de 1000 episodios a sus espaldas, 'One Piece' es el rey de los animes y es difícil pensar en otra serie que vaya a poder desbancarla inmediatamente. Las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación nos han mantenido pegados a la pantalla (y a las viñetas) durante décadas, y Eiichirō Oda por fin ha anunciado que el manga está entrando en su última etapa.

Así que es posible que de aquí a unos años tengamos el final a la vista... pero mientras tanto y si todavía no os habéis puesto las pilas con el anime es un momento perfecto para ir poniéndose al día poco a poco. Pero claro, empezar de cero con una serie que tiene más de 1000 episodios puede dar mucho respeto, así que aquí os dejamos una guía para poder ver 'One Piece' saltándonos el relleno.

Vente conmigo, vámonos ya

La buena noticia es que de los 1000 y picos episodios de los que consta 'One Piece', se puede decir que sí que tiene algo de relleno que no es necesario para seguir la trama principal. La mala noticia es que no tiene tanto porcentaje de relleno como 'Naruto' y otras series y que la gran mayoría sí que son episodios "canon" que adaptan el manga. Pero aún así, sí que hay algunos que podemos omitir por completo.

Como pasa con otros tantos animes, tenemos capítulos que son completamente de relleno y algunos que mezclan historia del manga y material original de la serie. En principio estos últimos los dejamos dentro del "visionado oficial" y solo nos centramos en los que totalmente son material nuevo de relleno. Así que con esto en mente, así se nos quedaría la lista de capítulos de 'One Piece' que nos podríamos saltar sin miedo:

Capítulos 54 a 60 (relleno)

(relleno) Capítulos 98 y 99 (relleno)

(relleno) Capítulo 102 (relleno)

(relleno) Capítulos 131 a 143 (relleno)

(relleno) Capítulos 196 a 206 (relleno)

(relleno) Capítulos 220 a 226 (relleno)

(relleno) Capítulos 279 a 283 (relleno)

(relleno) Capítulos 291 y 292 (relleno)

(relleno) Capítulo 303 (relleno)

(relleno) Capítulos 317 a 319 (relleno)

Capítulos 326 a 336 (relleno)

(relleno) Capítulos 382 a 384 (relleno)

(relleno) Capítulos 406 y 407 (relleno)

(relleno) Capítulos 426 a 429 (relleno)

(relleno) Capítulos 457 y 458 (relleno)

(relleno) Capítulo 492 (relleno)

(relleno) Capítulo 542 (relleno)

(relleno) Capítulos 575 a 578 (relleno)

(relleno) Capítulo 590 (relleno)

(relleno) Capítulos 626 y 627 (relleno)

(relleno) Capítulos 747 a 750 (relleno)

(relleno) Capítulos 780 a 782 (relleno)

(relleno) Capítulos 895 y 896 (relleno)

(relleno) Capítulos 907 (relleno)

Con esta lista por delante hay que decir que cada vez ha ido habiendo menos episodios que sean completamente de relleno y se han ido espaciando más. Además, muchos de estos capítulos de relleno siguen siendo muy divertidos y no te dejan la sensación de haber perdido el tiempo con ellos y varios también en parte sirven para marcar hitos del anime... Como el 907, que celebra que el anime lleva 20 años emisión.

La serie de 'One Piece' se puede ver en Crunchyroll, aunque por desgracia (y si lo que queremos es recordar los tiempos mozos de cuando se empezó a emitir) solo está disponible en japonés subtitulado y por ahora no se puede ver doblado. Eso sí, cada domingo llega una nueva actualización y tenemos capítulos nuevos todas las semanas.