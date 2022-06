"¡Dadme tiempo para respirar!": el manga de 'One Piece' estará en hiato durante un mes... ¡Y luego entra en su recta final!

El anime en 'One Piece' sigue viento en popa emitiéndose cada semana, y el manga continúa dando material de sobra para adaptar. Después de varios años en desarrollo, por fin se cierra el Arco del País de Wano, y Eiichirō Oda ha confirmado que se va a tomar un pequeño descanso antes de seguir dibujando las siguientes páginas.

Apuntando hacia el final de la historia

'One Piece' entra en un hiato de un mes desde el 27 de junio hasta el 25 de julio, con lo que Oda va a tener una pausa de un mes muy, muy merecida. No significa que vaya a estar de vacaciones completamente, porque en principio lo utilizará para planificar el final del manga y estar pendiente de muchos eventos veraniegos relacionados con su obra.

"¡Me tomo un descanso! Hace unos meses mis magníficos editores me dijeron... 'Oda-sensei, este verano va a ser muy duro. Es el 25 aniversario de la serie y también habrá una celebración para el estreno de la película ['One Piece Film: Red']", ha explicado Oda en una carta a sus fans. "La historia de Wano ya se ha acabado...y querrás viajar a África para supervisar la serie en acción real de Netflix. Durante el verano tenemos colaboraciones, anuncios y eventos. ¿Por qué no te tomas un mes para preparar todo esto?"

BREAKING NEWS: With Wano concluding, One Piece will be going on a 1 month hiatus from June 27th to July 25th so that Oda can prepare for the final saga pic.twitter.com/3W9q2kXBkH — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) June 7, 2022

Por lo visto Oda no quería ni oír hablar de hiatos ni de descansos del manga pero finalmente dio su brazo a torcer viendo la cantidad de cosas que se le venía encima. Pero sobre todo se confirma que efectivamente 'One Piece' está entrando en la recta final del manga y Oda está listo para esta etapa, aunque todavía no sabemos de cuántos arcos se compondrá.

"También quiero organizar el arco final de la serie, para poder terminarlo lo más pronto posible. Así que lo siento pero me voy a tomar un respiro y un poco de tiempo para prepararlo", continuó el mangaka. "Desde hoy se publicarán dos capítulos más, y el descanso supondrá cuatro semanas, desde la Jump nº30 a la nº33, ¡dadme tiempo para respirar!"

El creador de 'One Piece' lleva años avisando de que la serie está entrando en la recta final, pero parece que el último arco del manga está más cerca que nunca. Aún así, este anuncio no significa que el final de 'One Piece' esté para ya mismo y todavía puede llevar varios años. Teniendo en cuenta que el Arco del País de Wano comenzó a publicarse en 2018, si el siguiente que tiene en mente Oda es al menos igual de largo todavía nos quedan unos cuatro años de 'One Piece' por delante.