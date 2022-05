Las 10 series de anime más populares de la temporada de invierno y dónde verlas en streaming

Esta última temporada de invierno nos ha dejado varios estrenos sorprendentes que se han conseguido hacer un hueco entre los gigantes del anime. Como cada año, ha habido una buena ristra de nuevas series, pero hay diez en concreto que han pulverizado las búsquedas en Japón y a nivel global y se han posicionado como los animes más populares de la temporada.

La gran mayoría de ellas se han podido ver en streaming a través de licencias y simulcast, así que aquí os dejo una lista de cómo poneros al día si todavía os falta un último empujón con estas series.

'The Case Study of Vanitas'

Este anime de fantasía steampunk adapta el manga de Jun Mochizuki con una temporada de 24 episodios. La historia se centra en un joven llamado Vanitas, quien tiene en posesión un libro llamado "El libro de Vanitas" con el que puede curar a los vampiros de una extraña enfermedad que les vuelve salvajes contra su voluntad. En su misión se le une el vampiro Noé Archiviste, que puede leer los recuerdos de la gente tras beber de su sangre.

Disponible dentro del catálogo de Crunchyroll.

'Arifureta: From Commonplace to World's Strongest'

Seguimos con otro anime de fantasía en el ranking, esta vez con una adaptación de las novelas ligeras de Ryo Sirakome ilustradas por Takayaki. La trama de 'Arifureta' sigue a Hajime Nagumo, quien tiene una relación con la popular Kaori y sus compañeros de clase le atormentan por ello.

Toda la clase es transportada a un mundo de fantasía al más puro estilo isekai y al contrario que sus compañeros, él solo recibe un poder de lo más común: transmutar materiales. Para poder sobrevivir tras las traiciones de sus compañeros y continuar su aventura por este extraño mundo, Hajime comienza a crear armas con su nueva habilidad y hacerse cada vez más fuerte.

Por ahora el anime tiene dos temporadas con un total de 25 episodios y no está disponible dentro de Crunchyroll España, pero como han ido llegando más series y licencias es posible que pronto podamos verla desde nuestro país gracias a la fusión con Funimation.

'World's End Harem'

Otro "anime harem" se ha colado en la lista, aunque 'World's End Harem' tiene un tono un tanto diferente tirando más hacia el thriller en un escenario de ciencia ficción. Esta serie de LINK y Kotaro Shōno está protagonizada por Reito Mizuhara, un joven que había sido puesto en congelación criogénica mientras se encuentra una cura para su enfermedad.

Sin embargo mientras dormía, un virus letal ha eliminado casi por completo a la población masculina del planeta, por lo que los hombres se han convertido en un recurso muy preciado. En medio de una avalancha de mujeres acosándole, a Reito solo le interesa encontrar a su amor de la infancia.

Los 11 capítulos están disponibles en Crunchyroll.

'Ranking of Kings'

'Ranking of Kings' ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada con sus 23 capítulos y se ha colado en el ranking junto a series mucho más veteranas. La historia de Sōsuke Tōka sigue a Bojji, el príncipe del Reino de Bosse. Bojji es sordomudo y abiertamente despreciado por su pueblo y sus cuidadores, pero sueña con convertirse en el mejor de los reyes.

Las cosas comienzan a cambiar cuando conoce a Kage, el último superviviente de un clan de asesinos y uno de los pocos que pueden entender a Bojji.

Disponible en Crunchyroll.

'My Dress-Up Darling'

'My Dress-Up Darling' es la otra gran ganadora de la temporada y que sigue arrasando en ventas en Japón con su mezcla de slice of life y comedia romántica. El anime adapta el manga de Shin'ichi Fukuda, donde se nos muestra que Wakana Gojo es un chico muy introvertido que aspira a convertirse en un maestro artesano de Muñecas para Hinamatsuri.

Gojo no tiene amigos ni aficiones, pero cuando su compañera Marin Katanawa descubre que sabe coser, consigue convencerle para que la ayude a hacer cosplay de sus series favoritas.

Disponible en Crunchyroll.

'Boruto: Naruto Next Generations'

Entramos de lleno en el terreno de las series grandes del momento, y como no podía ser de otra maneratambién está muy presente en la lista. La secuela de 'Naruto' lleva yay el anime continúa creciendo cada semana, así que que no nos sorprenda si también se convierte en una de las estrellas de esta temporada de primavera.

'Boruto' se centra en una nueva generación de ninjas de la Villa de la Hoja, centrándose especialmente en Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha y Mitsuki.

Disponible en Crunchyroll.

'Shingeki no Kyokin'

La segunda parte de la temporada final de 'Shingeki no Kyojin' también ha arrasado con su estreno durante la temporada de invierno. El manga de Hajime Isayama ya terminó el año pasado y el anime se acerca cada vez más a su conclusión final, aunque todavía tendremos que esperar a 2023 para el cierre de la serie.

'Shingeki no Kyojin' sigue a Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlet, quienes siempre han vivido en el interior de los muros. Más allá, solo hay unas criaturas monstruosas conocidas como Titanes, y cuando invaden la ciudad donde viven, las vidas de los tres jóvenes cambian para siempre y deciden unirse al Cuerpo de Exploración para combatir a estos seres.

Los 12 nuevos episodios se han podido ver en Crunchyroll, aunque hay que hacer algunos malabares entre plataformas para poder ver esta serie en streaming y aquí os dejamos una guía completa.

'Kimetsu no Yaiba'

'Kimetsu no Yaiba' ha sido el auténtico bombazo en los últimos años, con la serie de anime batiendo récords por todos lados y 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito' coronándose como la película de anime más taquillera de la historia. La segunda temporada del anime ha mantenido en vilo a sus seguidores a través de los dos nuevos arcos que se pudieron ver en invierno, y aunque todavía no hay fecha de estreno ya sabemos que habrá una tercera temporada para la serie.

La serie adapta el manga de Koyoharu Gotōge y está ambientada en la era Taisho. La trama sigue a Tanjiro Kamado, un joven que presencia cómo toda su familia es asesinada y su hermana pequeña Nezuko ha sido convertida en demonio. Para intentar convertirla de nuevo en humana y vengar a su familia, Tanjiro comienza a entrenar para convertirse en un cazador de demonios.

La segunda temporada de 'Kimetsu no Yaiba' se ha dividido en el Arco del Tren Infinito, que adapta la película en 7 episodios, y el Arco del Barrio del Placer con 11 capítulos, con todo disponible dentro de Crunchyroll.

'One Piece'

Y llegamos al final de la lista con 'One Piece' como la reina indiscutible de las series de temporada... cosa que también es muy posible que se repita en primavera gracias a que el anime continúa en emisión con un nuevo capítulo cada semana.

Con más de 1000 episodios a sus espaldas, 'One Piece' de Eichiro Oda sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven que puede estirar su cuerpo como si fuera goma y que aspira a convertirse en el Rey de los piratas.

La serie se puede ver al completo en Crunchyroll en japonés subtitulado y con el doblaje original en castellano en los primeros arcos argumentales.