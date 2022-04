Nuevo tráiler de 'One Piece Film RED': la próxima película de la franquicia promete sorpresas sobre Shanks

Esta semana se retoma la emisión del anime de 'One Piece', pero los fans de Eiichirō Oda tienen todavía más cosas que celebrar. El próximo 6 de agosto llega a las salas de cine japonesas 'One Piece Film RED', una nueva película de la franquicia en la que Shanks "el Pelirrojo" parece que va a tener bastante importancia.

¿Lugar dentro del canon?

Ya se habían podido ver algunos diseños del propio Oda para la película, con los piratas del Sombrero de Paja luciendo nuevo aspecto y la introducción de varios personajes nuevos. Este nuevo tráiler de hecho le da bastante importancia a Uta, quien parece ser la hija de Shanks y va a causar bastante revuelo dentro de la película.

Según el trailer, Uta parece que será la principal antagonista de la película y va a causar unos cuantos problemas a Luffy y compañía, aunque la trama de 'One Piece Film RED' todavía puede pegarnos algunas sorpresas.

Con esta sorpresa sobre la historia de Shanks, todavía no está muy claro si la película va a ser canon o no (especialmente si tenemos en cuenta que Oda ha estado bastante involucrado en la producción), y en qué punto de la continuidad la podríamos ubicar.

Al frente de 'One Piece Film RED' está Goro Taniguchi (Code Geass), un viejo conocido de la franquicia que ya dirigió 'One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack', mientras que Tsutumu Kuroiwa ('One Piece Film. Gold') se ha encargado del guión. Como el resto del anime, la producción y animación de la película corre a cuenta de Toei Animation.

La última película de la franquicia fue 'One Piece: Estampida', que se estrenó en España tan solo unos meses después de lanzarse en Japón. Ahora toca ver si 'One Piece Film RED' no tarda demasiado en licenciarse internacionalmente, aunque mientras tanto la serie de anime retomará su emisión este 17 de abril con nuevos capítulos.