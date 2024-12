"Los fans de 'Yellowstone' no van a quedar satisfechos ". Luke Grimes afirma que el último episodio del western va a causar división pero él cree que es el final perfecto

Este domingo se estrena en Estados Unidos el episodio final de 'Yellowstone', la popular serie western que Kevin Costner lideró hasta que se bajó del barco prácticamente en el último momento. Todavía hay mucho en juego y Luke Grimes, el actor que da vida a Kayce Dutton, acaba de afirmar que no cree que los fans de la serie vayan a quedar satisfechos con el desenlace.

Muchos se enfadarán

Grimes ha charlado con Esquire sobre el final de la serie, señalando que cuando leyó los guiones "me llegó. Me sentí totalmente conectado a la historia de nuevo y no puedo imaginar que acabe de otra forma". A cambio, asume que no va a generar un aplauso unánime entre sus seguidores:

Al paso que vamos, no creo que se queden satisfechos con nada. Algunos se darán cuenta de que estaba muy bien escrito y bien ejecutado. Pero una gran parte simplemente se enfadará porque se acabó, lo cual es justo...

Ahí es verdad que el final no va a ser tan definitivo, pues esta misma semana se supo que Kelly Reilly y Cole Hauser habían llegado a un acuerdo para dar vida de nuevo a Beth y Rip en un spin-off de 'Yellowstone'. Eso les garantiza llegar vivos al final de la serie, cosa que no puede decirse sobre Kayce. De hecho, para que sea realmente un desenlace para su historia, una muerte parece lo más lógico.

Además, Grimes también ha hablado sobre cómo fue el rodaje de esta temporada 5, afirmando que "para ser totalmente sincero, el hecho de que Kevin no estuviera significó que parte del conflicto se había ido. En realidad fue la temporada más fácil de rodar que hayas hecho". Se ve que tanto de menos no le echaron...

