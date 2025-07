Peter Jackson lleva 11 años sin hacer una película, pero no está retirado. Tiene 4 proyectos en marcha y el más ambicioso es resucitar un pájaro gigantesco extinto

Aunque lleve once años sin firmar un largometraje de ficción como director, Peter Jackson no estaba muerto —ni retirado—, ni tampoco estaba tomando cañas. Tras volcarse en su faceta de documentalista con el sorprendente 'Ellos no envejecerán' y su oda a los Beatles en la miniserie 'Get Back', el neozelandés ha estado ocupado en otros menesteres, y ha asegurado que aún le quedan unas cuantas balas en la recámara esperando a ser disparadas.

Tres guiones y un pájaro gigantesco

Durante una entrevista con ScreenRant, Jackson, cuya última película fue 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos', estrenada en un ya lejano 2014, ha explicado que está manos a la obra no en uno, sino en tres guiones de manera simultánea, así como en la producción de la próxima piedra de la franquicia cinematográfica de 'El señor de los anillos'.

“No, no. Desde luego que no estoy retirado. Estamos trabajando actualmente en tres guiones distintos. Ahora mismo estoy escribiendo tres guiones diferentes. Estamos produciendo y hemos estado escribiendo The Hunt for Gollum, que Andy Serkis va a dirigir el año que viene. He disfrutado trabajando en documentales, aunque reflejen o no que me he hecho viejo, y por supuesto, en el proyecto de los Beatles, Get Back. Me ha encantado hacer varias cosas con los Beatles, lo cual es genial, y probablemente eso continúe".

Ahora bien, lejos del mundo del cine, el padre de esa joya indiscutible del gore noventero que es 'Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro', lleva una buena temporada dando prioridad a su faceta biocientífica en la compañía Colossal, donde participa como inversor para intentar resucitar al moa gigante, un ave extinta natural de Nueva Zelanda cuyas hembras más grandes podrían alcanzar los 3,6 metros de altura y los 280 kilogramos de peso.

“Para mí, devolver a la vida al moa sería tan emocionante —o incluso más— que cualquier película que pudiera hacer. He hecho muchas películas, pero ver al moa gigante de vuelta sería un nivel de emoción que, creo, superaría cualquier cosa en este momento”.

No sé si prefiero que Peter Jackson se ponga a trabajar en sus tres libretos pendientes de finalizar o que juegue a 'Parque Jurásico' y devuelva a la vida a una criatura que podría arrancarme la cabeza de un picotazo. Sea como fuere, tenemos Peter para rato.

