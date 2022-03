'One Piece': la serie en acción real de Netflix ha encontrado a sus Buggy y Alvida y otros cuatro nuevos fichajes

Netflix continúa probando suerte con las adaptaciones de anime a acción real, y el siguiente proyecto a la vista es una ambiciosa serie de 'One Piece' para la plataforma de streaming. Ya hemos conocido a algunos de los protagonistas de la serie, y ahora Netflix ha desvelado a seis nuevos fichajes para los primeros capítulos.

Hay que alabar la valentía de Netflix, sobre todo teniendo en cuenta su trayectoria. Primero la película de 'Death Note', después la desastrosa intentona con 'Fullmetal Alchemist' y por último el fiasco que ha supuesto la serie de 'Cowboy Bebop' y su fulminante cancelación.

A pesar del mal piel que está teniendo Netflix con sus adaptaciones de animes, parece que los planes para la serie de 'One Piece' continúan navegando a toda vela para su estreno este mismo año.

Ya hemos conocido a los principales protagonistas, incluyendo a Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji. La primera temporada de la serie de 'One Piece' constará de 10 episodios y ya se han confirmado a nuevos actores para estos primeros arcos argumentales, que cubrirá la Saga del East Blue.

Según han confirmado desde Netflix, la nueva serie de 'One Piece' contará con Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelys Paulino como Alvida, McKinley Belcher como Arlong, Jeff Ward como Buggy, Vincent Regan como Garp y Aidan Scott como Helmeppo.

this ship is ready to set sail! meet the newest additions to the cast of ONE PIECE pic.twitter.com/OlY99D08iZ