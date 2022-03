John Cho habla al fin de la cancelación de 'Cowboy Bebop' en Netflix: "me sentó como un tiro"

Netflix se ha ganado toda una reputación por la manera fulminante en la que cancela series, a pesar de que muchas de ellas cuentan con un regimiento leal de fans. Pocas cancelaciones de la plataforma han sido tan cortantes como la de la adaptación en acción real de 'Cowboy Bebop', que se fue a la basura unas pocas semanas después de su estreno.

Parte del equipo creativo de la serie ya habló en su momento de cómo les había sentado la noticia, pero hasta ahora John Cho no se había pronunciado sobre el tema.

Después de años de preparación y unos teasers muy prometedores, el remake de 'Cowboy Bebop' para Netflix se estrenó el 19 de noviembre del año pasado. Ya antes de su estreno contó con hachazos y críticas negativas a diestro y siniestro pero consiguió acumular más de 74 millones de horas en visualizaciones durante su primera semana en la plataforma.

A partir de ahí las visualizaciones cayeron en picado y no parecía que la cosa fuera a remontar, así que unas pocas semanas después desde Netflix se confirmó que no habría una segunda temporada. John Cho encabezaba el reparto de la serie como Spike Spiegel, y el actor ha confesado que la noticia de la cancelación fue todo un mazazo.

"Fue muy impactante, me sentó como un tiro. Estaba muy entusiasmado con la respuesta que tuvo [la serie]. Ojala pudiera haber hablado con todo el mundo y darles un abrazo", dijo Cho en una entrevista con The Hollywood Reporter."Todavía me fascina un poco cómo puedes conectar con tanta gente a través de tu trabajo, pero no me voy a quejar. Voy a valorarlo y atesorarlo, simplemente aprecio muchísimo que a nadie le importe. Es fascinante.