Por qué 'Cowboy Bebop' ha sido cancelada tan rápido por Netflix: siete claves detrás del hundimiento de la adaptación en imagen real del aclamado anime

La cancelación de 'Cowboy Bebop' puede que nos ha pillado de sorpresa por la rapidez con la que ha sido anunciada, pero lo cierto es que era algo que se veía venir. Esta versión del aclamado anime se anunció por todo lo alto, disparando las expectativas por las nubes pese a que este tipo de adaptaciones en imagen real no suelen funcionar demasiado bien, pero pronto empezaron a surgir dudas y a partir de ahí la cosa fue cuesta abajo, acabando así con toda esperanza de una segunda temporada.

Los problemas ya empezaron pronto

Poco después de arrancar el rodaje de la serie, John Cho sufrió un accidente en el rodaje que obligó a paralizarlo durante varios meses, no retomándose las grabaciones hasta prácticamente un año después. Un retraso muy importante que hizo que el público centrase su atención en otros proyectos y casi llegara a olvidarse de que una serie en imagen real de 'Cowboy Bebop' iba a estrenarse en Netflix.

Una campaña de promoción fallida

Es cierto que Netflix hizo un importante esfuerzo promocional para seducir al público y que viese la serie, pero el enfoque de la misma era extraño. Lo más habitual fue que pareciera dirigida a fans del anime cuando no estaba claro que hubiese realmente tantos -y sobre todo suficientes dispuestos a dar una oportunidad a una adaptación en imagen real- como para hacerlo. Ni siquiera dedicarle un After Show fue suficiente para conseguirlo. Simplemente no la vendieron bien.

Indecisa en su objetivo

Una vez vista, no queda muy claro cuál era exactamente el objetivo de sus responsables, ya que al mismo tiempo querían ser fieles y respetuosos con el material de base pero diferenciarse del mismo. Además, en cada episodio había constantes cambios de tono, mejor resueltos cuando se apoyaban en el esfuerzo de su trío protagonista, que provocaba constantes altibajos de interés, llegando incluso pasar de ser chispeante en una escena a monótona y aburrida en la siguiente. Lo que no tengo claro es si quisieron abarcar demasiado o si simplemente quisieron tenerlo todo y no supieron cómo darle unidad.

No ha gustado a casi nadie

Aunque iba de más a menos y tenía algunas tramas que nunca funcionaban, creo que disfruté con esta 'Cowboy Bebop' más que la mayoría. Destrozada por la mayoría de la crítica, tampoco es que los comentarios del público fueran muy positivos. Hablo en líneas generales, claro que alguien habría al que le encantase, pero la percepción general no fue ni mucho menos buena.

Malas audiencias

'Cowboy Bebop' tuvo la mala suerte de que su estreno básicamente coincidió con el momento en el que Netflix empezó a anunciar datos de audiencia de forma semanal. Por ello, podría decirse que fue el primer fracaso de la plataforma que descubrimos a tiempo real. Seguramente eso también haya ayudado a la premura con la que se ha anunciado la cancelación, pues a estas alturas todos dábamos por sentado que era una mera cuestión de tiempo que se hiciera oficial.

Era muy cara

Aunque no han trascendido datos concretos, 'Cowboy Bebop' era una serie bastante cara, por lo que los requerimientos para ser renovada por una segunda temporada eran mayores que en otros títulos. Con sus datos, a Netflix simplemente no le compensaba seguir adelante con ella -aunque para otros títulos sí que hubiese sido más que suficiente- y tampoco tenía mucho sentido alargar más la agonía. También puede ser que hubiese que tomar ya una decisión sobre renovar los contratos de los actores y eso haya precipitado aún más su caída, tal y como ya sucedió recientemente con 'Y: El último hombre'.

Ensombrecida por el auge coreano

El enorme éxito de 'El juego del calamar' seguro que ha ayudado lo suyo a que muchos suscriptores de Netflix presten especial atención a las siguientes series que lleguen desde Corea del Sur. Lo menciono porque el mismo día que 'Cowboy Bebop' también se estrenaba en la plataforma 'Rumbo al infierno', una serie que se promocionó muchísimo menos y acabó logrando una respuesta del público mucho mayor