Arnold Schwarzenegger desvela la película por la que ganó "más dinero que con cualquier otra" y explica por qué no tuvo secuela

Arnold Schwarzenegger ha protagonizado varias películas que han arrasado en taquilla y ha llegado a cobrar algunos de los salarios más altos de la historia. Sin embargo, el trabajo por el que más dinero ha ganado en su carrera es una comedia por la que no cobró sueldo alguno: 'Los gemelos golpean dos veces'.

Estrenada en 1988, 'Los gemelos golpean dos veces' era un movimiento arriesgado para el actor, ya que no había demostrado aún que podía liderar una película abiertamente humorística. Por ello, decidió apostar por sí mismo, permitiendo así que la película tuviese un presupuesto de apenas 18 millones de dólares, pero cambio tanto él como Danny DeVito y el director Ivan Reitman consiguieron una auténtica fortuna.

Apostando por sí mismo

Solamente en cines, 'Los gemelos golpean dos veces' recaudó 216 millones de dólares, pero es que luego la película siguió dando beneficios en videoclubs, por las ventas en formato físico y por los derechos televisivos y de streaming. Los tres han ido ganando dinero por todas ellas, ya que se aseguraron por contrato un 40% de las ganancias.

El propio Schwarzenegger ha aclarado en su visita al programa de Andy Cohen que ha ganado más de 40 millones de dólares gracias a 'Los gemelos golpean dos veces', aunque no quiso dar una cifra concreta, aunque sí aclaró que "gané más que con cualquier otra película que he hecho". Vamos, que no tiene ningún motivo para quejarse.

Además, la estrella de acción destacó que 'Los gemelos golpean dos veces 2' no llegó a hacerse por la muerte de Reitman poco antes de que fueran a ponerse manos a la obra. Recordemos que el proyecto inicialmente hubiese unido a Schwarzenegger y DeVito con Eddie Murphy, pero en la última iteración del mismo estaba previsto que Tracy Morgan sustituyera a Murphy.

