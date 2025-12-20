Si 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' no es suficiente, aquí van 3 fantásticos animes mitológicos con grandes héroes, criaturas monstruosas y dramas griegos

Este mes se ha estrenado la segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses el Olimpo', y Rick Riordan y Percy Jackson son responsables de haber metido el gusanillo de la mitología griega a varias generaciones.

Aunque ya sabemos que hay versiones para todos los gustos por el mundo, y si la de Riordan y Disney+ no es suficiente aquí os dejo tres animes inspirados en los dioses griegos con acción para parar un tren, drama, y unos cuantos giros de tuerca a los mitos de siempre.

Saint Seiya

Si hablamos de animes con dioses griegos, seguramente el primero que nos viene a la cabeza es 'Saint Seiya'. O, como la conocimos en España en su momento, 'Los Caballeros del Zodiaco'.

Una aventura icónica que sigue a Seiya y otros adolescentes, quienes están destinados a proteger a reencarnación de la diosa Atenea y enfrentarse a quien haga falta para lograrlo. Ya sean otros caballeros caídos en desgracia, todo tipo de criaturas o el mismísimo Hades.

Disponible en AnimeBox

Record of Ragnarok

Si queremos acción a raudales y dioses para parar un tren no se puede fallar con 'Record of Ragnarok'. Aunque aquí, además de dioses griegos como Zeus, también tiramos de otros panteones para un torneo muy especial.

Se trata del Ragnarok, una serie de combates en la que la humanidad se juega su extinción. A lo largo de 13 duelos se enfrentarán un grupo de los humanos notables de la historia contra poderosísimos dioses, y solo si ganan el mayor número de combates habrán salvado a toda su especie.

Disponible en Netflix

Sangre de Zeus

Aunque si buscamos una historia heroica al uso, sin duda la mejor opción es 'Sangre de Zeus'. El estudio de 'Castlevania' nos dejó esta genial tragedia cargada de acción y que lo tiene todo: aventura, dioses que juegan con mortales sin miramientos, criaturas mitológicas, y un héroe que se deja la piel.

Es la historia de Herón, quien descubre que es hijo de Zeus y debe reunir un ejército para evitar que un ejército de monstruos destruya el mundo mientras se ve involucrado en viejas rencillas entre dioses.

Disponible en Netflix

