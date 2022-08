'Caballeros del Zodíaco': cómo seguir todo el anime de 'Saint Seiya' en orden cronológico (y qué se puede ver en streaming)

No se puede empezar esto sin gritar: "¡Dame tu fuerza, Pegaso!"

Y es que 'Caballeros del Zodíaco' ('Saint Seiya') es una de las series de anime más icónicas de los años 80 y 90, y que nos ha dado muchísimos momentos legendarios. La historia original se centraba en un grupo de Caballeros de Bronce formado por Seiya, Ikki, su hermano Shun, Shiryū e Hyôga, quienes juran proteger a la reencarnación de Atenea, Saori Kido... Aunque claro, para hacer bien su trabajo tienen que enfrentarse a todo tipo de criaturas, otros guerreros y a multitud de dioses.

Desde la primera serie han surgido multitud de continuaciones, spin-offs y varias películas, además de un buen número de mangas. Aunque se han intentado continuar la trama de varias maneras, hay que decir la secuela oficial es 'Saint Seiya Next Dimension', un manga que el propio Masami Kurumada publica desde 2006 y que todavía no tiene anime.

Si queréis poneros al día con 'Caballeros del Zodíaco', hay que decir no es nada fácil ya que gran parte del material no está disponible en streaming en España, aunque sí que se puede encontrar en Blu-ray o DVD. Así que sin enrollarse más, aquí va una pequeña guía para poder ver 'Saint Seiya' en orden cronológico para intentar no perderse nada.

'Saint Seiya: The Lost Canvas'

Aunque la serie original es de los años 80, esta serie de los años 2000 sirve de precuela al centrarse en unos eventos que ocurrieron 250 años antes de que Seiya y los demás entrasen en escena. Vale que ahora mismo ya no se considera "canon" del todo, pero aporta cierto trasfondo a todo el conflicto con Hades.

Este anime de 26 episodios se centra en una Guerra Santa que tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando los Caballeros de Atenea se enfrentaron con Hades. Aunque Tenma, Alone y Sasha eran muy amigos de pequeños, las cosas cambian cuando se revela que Sasha es la reencarnación de la diosa Atenea y Alone la de Hades.

'Caballeros del Zodiaco' ('Saint Seiya')

La serie original que comenzó a emitirse en 1986 y que dio rienda suelta a la imaginación de toda una generación. Con 114 episodios, el anime cubre varios arcos argumentales, presentándonos a los protagonistas, sus primeros entrenamientos como Caballeros de Bronce y sus enfrentamientos con los Caballeros de Plata y con los Caballeros de Oro. Después vendría la Saga de Asgard, la lucha contra los dioses guerreros que se creó especialmente para el anime.

El siguiente arco se centra en la Saga de Poseidón, ya que el dios griego se ha reencarnado en un joven que tiene control sobre los océanos y quiere cubrir toda la Tierra de agua.

Mientras se emitía la serie también se estrenaron varias películas que se pueden ver de manera independiente sin que afecten demasiado a la trama del anime. 'Saint Seiya La Reencarnación de Eris, Diosa de la Guerra' se estrenó en 1987, 'Saint Seiya La Gran Batalla de los Dioses' y 'Saint Seiya La Leyenda de la Juventud Escarlata' en 1988, y finalmente 'Saint Seiya contra Lucifer' en 1989.

Disponible en formato físico licenciado por Selecta Visión.

La Saga de Hades

Esta parte de la historia fue animada en forma de varias series de OVAs (episodios directos a video) y continúa directamente donde se quedó la serie de anime clásica. Si enfrentarse a los Caballeros de Oro y al mismísimo Poseidón no había sido lo suficientemente agotador, la siguiente parada es Hades y sus seguidores.

Esta saga consta de tres partes: 'Santuario', con 13 episodios, 'Infierno', con 12, y 'Elíseos', con 6 capítulos.

'Saint Seiya: Obertura del Cielo'

Esta película de 2004 se planteó originalmente como una secuela oficial del anime, aunque con el tiempo se ha quedado enterrada porque ni tuvo demasiada buena acogida ni le gustó demasiado al creador del manga, Masami Kurumada.

La trama nos sitúa tras la batalla con Hades y arranca con un Seiya que se recupera de sus heridas... Hasta que aparecen unos ángeles guerreros que sirven a Artemisa y declaran que Seiya y sus compañeros han desafiado a los dioses y deben morir por ello.

'Saint Seiya Omega'

Esta serie de anime se lanzó para celebrar el 25 aniversario se la franquicia para cerrar la historia principal de Seiya y los Caballeros de Bronce originales. 'Saint Seiya Omega' se ambienta 25 años después del final de la serie original de los años 80, con una nueva generación de Caballeros preparándose para defender a Atenea.

Koga, Rhyuhou, Souma, Haruto, Yuna y Aria son los nuevos protagonistas, y la primera parte de la serie gira en torno a su enfrentamiento con el dios de la Guerra, Marte, quien intentó matar a Atenea y Koga años atrás.

'Saint Seiya: Soul of Gold'

Esta serie de 13 episodios es una suerte de spin-off de la serie original, aunque en este caso los protagonistas pasan a ser los Caballeros de Oro. El grupo había dado sus vidas para proteger a Atenea y ayudar a Seiya y sus compañeros durante la Saga de Hades, pero de repente los doce caballeros han sido revividos y reaparecen en Asgard.

Disponible en Crunchyroll.

'Saint Seiya: Saintia Sho'

Este spin-off 10 episodios es una historia alternativa que transcurre en paralelo a la serie clásica de 'Saint Seiya', aunque en este caso gira en torno a una nueva clase de protectoras de Atenea conocidas como Saintias y tiene un cierto enfoque de magical girls. La trama gira en torno a Shō, quien debe proteger el Santuario de Atenea de Eris, la diosa de la Discordia.

'Los Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario'

Esta película de 2014 se plantea como una versión alternativa de las primeras tramas de la serie original, de manera muy resumida y con algunos cambios menores. De nuevo se centra en el arco del Santuario, donde Seiya, Shirjû, Hyôga, Ikki y Shun deben enfrentarse a los Caballeros de Oro para poder encontrar una cura para Atenea, que ha sido envenenada con una flecha mágica.

Disponible para alquilar en Apple TV+ y en Blu-ray.

'Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco'

Esta nueva serie de Toei y Netflix surgió con la idea de lanzar una nueva adaptación de la serie clásica, aunque contando en este caso con animación CGI y un enfoque más moderno, ya que la trama transcurre hoy en día. Una vez más, la serie gira en torno a Seiya, quien descubre que está destinado a convertirse en un Caballero de Bronce para proteger a la reencarnación de la diosa Atenea en la Tierra.

También se hicieron algunas alternaciones al material original que no gustaron a los fans más puristas, incluyendo la inclusión de nuevos personajes y tramas, aunque parece que la segunda temporada ha vuelto a los orígenes y readaptará la Saga del Santuario.