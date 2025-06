"No la cagues". Aaron Taylor-Johnson y Jodie Comer, protagonistas de '28 días después', nos hablan de iPhones, zombies, expectativas y Letterboxd

Cuando '28 días después' se estrenó en cines, Aaron Taylor-Johnson tenía 12 años, y Jodie Comer tan solo 9. Pero el tiempo pasa a toda velocidad, y ahora ambos son los padres protagonistas de la segunda secuela de la saga, una '28 años después' brutal, sucia y sorprendente, y que abre el camino a otras dos secuelas más. Ahora, nos juntamos con ambos actores en un hotel céntrico de Madrid para charlar un ratito sobre la película y sus detalles. Y sobre Letterboxd, ya puestos.

Ojo: Hay un pequeño spoiler sobre '28 años después', lee bajo tu responsabilidad

Zombies a lo Matrix

Espinof (Randy): La saga '28 días después' es una de las más queridas por los fans del género y todos deseamos que nadie la cague al hacer una secuela. ¿Cuál fue vuestro primer pensamiento cuando supisteis que continuaríais con el legado?

Jodie Comer: No la cagues.

Aaron Taylor-Johnson: Sí.

JC: Creo que los dos estábamos muy emocionados por tener esta oportunidad. Es muy raro tener la oportunidad de participar en algo tan consolidado y tan querido, y trabajar con cineastas tan innovadores y seguros de sí mismos. Como actor, es un sueño poder formar parte de algo así y entregarte por completo a la visión de otra persona. Como fan de la película y de Danny, fue increíble tener la oportunidad de leer el guion y ver hacia dónde había ido el mundo, cómo habían avanzado los infectados, ya sabes, el nivel de detalle que había. Así que sí, me pareció una decisión fácil. Yo estaba como: "Sí, vamos, hagámoslo"

ATJ: Sí, intentas dejarlo en un segundo plano, ya sabes, intentas centrarte en el trabajo y no preocuparte por la presión de las expectativas de todos, ¿sabes?

ESP: La película se rodó con un iPhone. Como sabemos, fue un reto para todo el equipo, pero ¿cambió vuestro enfoque a la hora de rodar, o era solo una cuestión solo técnica y podíais ignorarlo y limitaros a actuar?

ATJ: Bueno, al final aprendimos a ignorarlo, en cierto modo, pero al principio se sentía muy extraño, la verdad. No podías hacer como que no existía. Y fue increíble porque era algo muy nuevo. Era una nueva forma de rodar, y comprobar cómo podían rodar, con esa accesibilidad, era extraordinaria y experimental. Hacían cosas como poner 20 cámaras en un solo equipo y poder rodar las secuencias de acción alrededor de los infectados de una forma que te hacía pensar: "¿Qué es esto?". Y entonces Danny explicaba que era una especie de versión pobre de una toma al estilo 'Matrix', en 360 grados.

JC: Es curioso, porque ahora tú también lo mencionas. Fue una sensación que tuve al verlo, que me hizo sentir como si estuviera en un videojuego.

ATJ: Sí. exacto.

JC: ¿Sabes a qué me refiero? Ese tipo de perspectiva que tienes cuando estás jugando a un videojuego. Es muy inmersivo.

ATJ: Es increíble. Eran tomas experimentales. Son cineastas atrevidos, y creo que, con Danny, al final te metes en ese juego del que habla Jodie. Crea un espacio en el que puedes experimentar y explorar. Estás llevando tu interpretación al límite, pero también lo estás filmando de una manera diferente.

Respeto zombie

ESP: ¿Hubo alguna escena que os diera miedo o respeto rodar? Pienso, por ejemplo, en la escena de la zombi embarazada, que es asquerosa pero muy interesante, y da un poco de miedo.

JC: Sí. Y Celi [Crossland], que interpretó a la mujer embarazada infectada, estuvo fenomenal. Rodamos esa secuencia durante un par de días e interpretar ese nivel de histeria fue una hazaña enorme. Pero para mí fue extraordinario porque yo solo estaba presenciándolo, ya sabes, estaba ocupando espacio y... Es una parte muy conmovedora de la película en la que te das cuenta de que la infección no se ha transmitido al niño y que, en realidad, los no infectados no somos tan diferentes. Es como si se derribara una barrera. Así que fue una escena realmente extraordinaria de rodar, la verdad. Sí.

ESP: Es absolutamente impresionante de ver, desde luego. Me gustaría haceros una pregunta que le hago a todo el mundo: ¿Miráis las redes sociales después del estreno de la película, preferís leer críticas profesionales o simplemente os quedáis en casa y no hacéis nada relacionado con la película cuando se estrena?

ATJ: Para mí, la experiencia de hacer una película es siempre una alegría. No sé qué es lo que el público saca de ella, esa es su relación con la película y eso se puede interpretar de cualquier manera. Ya sabes, a la gente le gustan ciertos géneros y distintas personas dicen cosas distintas. Así que no, definitivamente no me pongo a leer críticas de películas, la alegría es siempre hacerlas.

ESP: Entonces no estáis en Letterboxd, claro.

ATJ: ¡No!

JC: ¡No sabía lo que era Letterboxd hasta hace un par de años!

ATJ: No, pero probablemente tendremos que hacer algo con ellos. Yo tampoco lo sé. No lo sigo.

JC: Es como un sitio de reseñas descarado, ¿no? Me parece que es algo así. Es como...

ATJ: ¿Cómo hacen las reseñas?

JC: ¡Graciosas!

ESP: ¡Muchas gracias!

JC y ATJ: Gracias.

