Así es Jeremy Allen White transformado en Bruce Springsteen. La película incluye "algunos de los días más dolorosos" de la vida del músico

Después de consagrarse como uno de los mejores actores y también como uno de los más populares de su generación gracias a su papel en 'The Bear' (aunque muchos le recordamos también por 'Shameless'), Jeremy Allen White fue elegido para coprotagonizar la estupendísima 'El clan de hierro'. Y lo siguiente será interpretar al protagonista de 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', el biopic de Bruce Springsteen.

Será el próximo filme centrado en la industria musical que veremos de 20th Century Studios después de 'A Complete Unknown', donde Timothée Chalamet daba vida a Bob Dylan. De hecho, después de ver las primeras imágenes de la película centrada en The Boss, todo apunta a que la de Jeremy Allen White será una de las interpretaciones del año y quizá sea una de las mencionadas en la próxima temporada de premios. Aunque eso aún está por ver.

En 'Deliver Me from Nowhere', que se estrena en cines el 24 de octubre, el actor da el salto al drama musical encarnando al músico y cantante en el momento más sombrío de su carrera. La película se centra en la creación de 'Nebraska', un disco grabado en el año 1982, en soledad, en casa y con una simple grabadora de cuatro pistas y durante una crisis personal.

Un retrato muy crudo

Dirigida por Scott Cooper ('Corazón rebelde'), 'Deliver Me from Nowhere' es un biopic que desde su primer tráiler y la premisa, tratará de evitar los tópicos de otros biopics musicales. No hay estadios ni tampoco grandes coreografías. Y aunque el propio Springsteen ha estado involucrado en el desarrollo del proyecto, prefirió mantenerse al margen del rodaje en las escenas más íntimas.

Involucra, en cierto modo, algunos de los días más dolorosos de mi vida. Sabía que si estaba allí, Jeremy no sería capaz de sentirse completamente libre.

De hecho, lo que ofrece la película es una mirada contenida, oscura y emocionalmente honesta sobre la vulnerabilidad del artista. Algo que el propio Springsteen describió con estas palabras:

Fue una época difícil. Estaba aislado, dándole vueltas a muchas cosas. El álbum salió de ahí. Fue doloroso, pero necesario.

El propio compositor, en una nueva entrevista con Rolling Stone, contó cómo fue ver a alguien interpretar una versión más joven de él. "Estoy seguro de que es mucho peor para el actor que para mí", contaba, recordando que "Jeremy Allen White fue muy tolerante" cuando iba al set. También admitió que hubo “algo inusual” en el proceso y que no fue sencillo asimilar que esto va a ocurrir porque "involucra, en cierto modo, algunos de los días más dolorosos de mi vida”.

Según lo que hemos visto en las primeras imágenes, Jeremy Allen White pasará del colapso emocional de 'The Bear' a canalizar esa intensidad en una transformación introspectiva y muy física. Y también queda claro que tendrá un tono sobrio y melancólico, sumado a una interpretación vocal de Allen White que ha sorprendido por la manera de casi calcar el tono grave y rasgado de Springsteen.

Junto a él, el elenco lo forman Jeremy Strong, en el papel de Jon Landau (el mítico manager de Springsteen), Odessa Young, Stephen Graham, Marc Maron, Paul Walter Hauser y David Krumholtz.

