Puede que sea un topicazo de los grandes, pero no se puede quitar un ápice de razón a esa frase que reza que, en muchas ocasiones, "la realidad supera la ficción". Así, no necesitamos más que mirar a nuestro alrededor, o a nuestro pasado más o menos reciente para descubrir historias apasionantes protagonizadas por unos personajes que sobrepasan cualquier idea que podamos fabricar a base de imaginación.

Por esto, no es de extrañar que un surtido número de cineastas se hayan aferrado a personalidades reales para contar sus historias en biopics de las más diversas naturalezas, a partir de los cuales hemos confeccionado esta lista en la que recogemos las 22 mejores películas biográficas de la historia del cine.

'La pasión de Juana de Arco' ('La passion de Jeanne D'arc', 1928)

Dirección: Carl Theodor Dreyer

Reparto: Maria Falconetti, Eugene Silvain, Maurice Schutz, Michel Simon, Antonin Artaud, André Berley

'La pasión de Juana de Arco' de Carl Theodor Dreyer no es sólo una de las mejores biográficas de la historia, sino una de las obras cinematográficas más importantes de todos los tiempos. Una clase magistral de casi dos horas sobre narrativa, planificación, puesta en escena y montaje que todo amante del cine debería estudiar en profundidad; fotografiada por Rudolph Matéen en un hermoso blanco y negro y protagonizada por una Maria Falconetti inmensa en su papel de Juana de Arco.

'El hundimiento' ('Der Untergang', 2004)

Dirección: Oliver Hirschbiegel

Reparto: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch

Cuando se estrenó la fantástica 'El hundimiento', fueron muchos los que pusieron el grito en el cielo quejándose por que el filme de Oliver Hirschbiegel "humanizaba" la figura del infame Adolf Hitler. Esto no es mas que otra muestra de la poderosa y magistral interpretación de un Bruno Ganz que eleva a un nuevo nivel un largometraje impactante, tenso, filmado con la sobriedad y la contención que requiere su historia y poseedor de un rigor histórico encomiable.

'Patton' (1970)

Dirección: Franklin J. Schaffner

Reparto: George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, Michael Bates, Michael Strong, James Edwards

Oscarizada en siete categorías, incluyendo las principales de mejor película, actor, director y guión, 'Patton' no sólo constituye una de las cintas bélicas quintaesenciales de la historia del cine norteamericano, sino un filme biográfico electrizante y épico capitaneado por un George C. Scott deslumbrante en la piel de George S. Patton: el controvertido general norteamericano que venció a Erwin Rommel en la campaña africana de la II Guerra Mundial y que ayudó a cambiar el curso del conflicto.

'Toro salvaje' ('Raging Bull', 1980)

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent, Nicholas Colasanto, Theresa Saldana

No hay disciplina que permita trasladar la épica del deporte a la gran pantalla como la del boxeo. Esto es algo que 'Toro Salvaje' demuestra a la perfección, adaptando la historia de ascenso y caída del eterno púgil Jake Lamotta —con unos impresionantes números de 86 victorias, 19 derrotas y 4 empates— en un relato rodado con la maestría inherente a Martin Scorsese, protagonizado por un Robert De Niro impagable y fotografiado por un Michael Chapman en estado de gracia.

Crítica en Espinof: Martin Scorsese: 'Toro salvaje', luchando contra uno mismo

'El lobo de Wall Street' ('The Wolf of Wall Street', 2013)

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Kyle Chandler, Cristin Milioti, Rob Reiner

Y del Scorsese más clásico pasamos al mas desmadrado. Ese Marty que, sin perder un ápice de su código genético y repitiendo una vez más su arquetípico esquema de historia de ascenso y caída en clave criminal, nos regaló uno de los mejores largometrajes de la década: frenético, demencial, divertidísimo y que convierte sus tres horas de metraje en un fugaz viaje gracias, en parte, a un Leonardo DiCaprio inmenso como el icónico estafador Jordan Belford. Arrolladora.

Crítica en Espinof: 'El lobo de Wall Street', sexo, drogas y estafas bursátiles

'Donnie Brasco' (1997)

Dirección: Mike Newell

Reparto: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, James Russo, Bruno Kirby, Anne Heche

En 1997, el realizador británico Mike Newell firmó este sobresaliente drama criminal con alma de biopic basado en la figura de Joseph D. Pistone; un agente del FBI que estuvo infiltrado durante seis años en una de las familias criminales más peligrosas de la ciudad de Nueva York bajo el alias de Donnie Brasco. El resultado se tradujo en una nominación al Oscar a mejor guión adaptado —fabuloso su tercer acto— y en unas espectaculares interpretaciones que ayudaron a convertir el filme en una obra de culto.

'Lawrence de Arabia' ('Lawrence of Arabia', 1962)

Dirección: David Lean

Reparto: Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Jack Hawkins, Anthony Quinn, Anthony Quayle

Enfrentarse a las casi cuatro horas de duración de 'Lawrence de Arabia' es hacerlo a una experiencia única. A un espectáculo que te mantiene sin habla, hipnotizado por su belleza formal, su fuerza narrativa y su titánica producción; por esa deslumbrante fotografía rodada en 65mm, su sentido de la aventura, la maestría de David Lean tras las cámaras y el genio de Peter O'Toole frente a ellas. Aunque pueda catalogarse dentro de varios géneros —entre los que se encuentra el biopic—, sólo debería etiquetarse a 'Lawrence de Arabia' como una de las muestras del mejor cine de todos los tiempos.

Crítica en Espinof: 'Lawrence de Arabia', el viaje interior de Ulises

'El hombre elefante' ('Elephant Man', 1980)

Dirección: David Lynch

Reparto: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, John Gielgud, Wendy Hiller, Freddie Jones

Hay personas que aún se sorprenden al conocer que esta obra, para un servidor de las mejores del siempre interesante —aunque no siempre disfrutable— David Lynch, cuenta la historia real de Joseph Merrick; exhibido en un freak show como El Hombre Elefante. Uno de los grandes títulos de la única carrera del autor estadounidense dominado por un encantador clasicismo, por una capacidad para conmover indiscutible y por el duelo interpretativo entre dos grandes como John Hurt y Anthony Hopkins.

Crítica en Espinof: David Lynch: 'El hombre elefante', el dolor del ser humano

'Amadeus' (1984)

Dirección: Milos Forman

Reparto: Tom Hulce, F. Murray Abraham, Elizabeth Berridge, Simon Callow, Roy Dotrice, Christine Ebersole

'Amadeus' es uno de esos pocos largometrajes que revisitar una y otra vez sin sentir remordimientos por no dedicar el tiempo empleado en ello a tachar algún otro título de la lista de pendientes. Una fascinante clase magistral técnica, estética, narrativa e interpretativa firmada por un Milos Forman en estado de gracia que nos transporta a la Austria del siglo XVIII para explorar la malsana rivalidad entre dos genios como Antonio Salieri y Wolfang Amadeus Mozart. Pocas veces ocho Oscars han estado tan justificados.

Crítica en Espinof: 'Amadeus' de Milos Forman

'Truman Capote' ('Capote', 2005)

Dirección: Bennett Miller

Reparto: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr., Mark Pellegrino, Bruce Greenwood, Chris Cooper

Siendo 'A sangre fría' uno de mis libros de cabecera, no es de extrañar que el más que notable biopic centrado en su mítico autor, Truman Capote, tenga su merecida mención en este listado. Las muchas virtudes del que fuese el segundo largometraje del realizador Bennet Miller quedaron totalmente sepultadas por la titánica interpretación del malogrado Philip Seymour Hoffman, que supo capturar hasta el más mínimo detalle de la peculiar esencia y maneras del artista de New Orleans.

'Man on the Moon' (1999)

Dirección: Milos Forman

Reparto: Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love, Jim Ross, Jim Carrey, Paul Giamatti

De un artista irrepetible como Capote, pasamos a otro de distinta naturaleza pero igual genio como Andy Kaufman. En esta ocasión Milos Forman perfila, más que un retrato, una tierna y mordaz carta de amor al mítico cómico neoyorquino que hizo brillar como nunca a un Jim Carrey que, con esta 'Man on the Moon', consiguió brindar a medio mundo la que probablemente sea la mejor interpretación de toda su carrera.

'Chaplin' (1992)

Dirección: Richard Attenborough

Reparto: Robert Downey Jr., Anthony Hopkins, Dan Aykroyd, Geraldine Chaplin, Kevin Dunn, Milla Jovovich

Sólo un grande como Richard Attenborough, autor de producciones de la talla de la gigantesca cinta bélica 'Un puente lejano', podría atreverse a retratar en un largometraje a una de las figuras más influyentes de la historia del séptimo arte. 'Chaplin', pese a ofrecer una mirada excesivamente bienintencionada y no demasiado objetiva sobre el icono de la comedia, logra destacar por su académica dirección y, sobre todo, por la inesperadamente solvente y encantadora interpretación de Robert Downey Jr.

'Gandhi' (1982)

Dirección: Richard Attenborough

Reparto: Ben Kingsley, Roshan Seth, Martin Sheen, Ian Charleson, Edward Fox, Candice Bergen

Diez años antes de su aproximación a Charles Chaplin, Richard Attenborough arrasó en los premios Oscar alzándose con la nada desdeñable cantidad de ocho estatuillas gracias a este filme centrado en una de las figuras públicas más relevantes de todos los tiempos. 'Ghandi' no sólo deslumbra a nivel formal, sino que consigue articular un discurso narrativo que convierte sus tres horas de metraje en un maravilloso viaje coronado por la actuación de un Ben Kingsley irrepetible.

Crítica en Espinof: 'Gandhi', ¿se merecía los 8 Oscars?

'Ed Wood' (1994)

Dirección: Tim Burton

Reparto: Johnny Depp, Martin Landau, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, Bill Murray, Lisa Marie

No soy un particular entusiasta de Tim Burton —de hecho, su cine me provoca cierta animadversión—, pero, como suele decirse, "al César lo que es del César"; porque esta 'Ed Wood' casi 25 años después de su estreno, continúa siendo un auténtico diamante en bruto. Una oda dirigida desde el corazón a ese cine sobre el que Burton ha edificado su carrera y que rinde tributo a uno de los realizadores más deliciosamente infames de la historia del cine en general y de la serie B en particular.

Crítica en Espinof: Tim Burton: 'Ed Wood', declaración de amor

'Bronson' (2008)

Dirección: Nicolas Winding Refn

Reparto: Tom Hardy, Matt King, Amanda Burton, James Lance, Kelly Adams, Katy Barker

Probablemente, con 'Bronson' nos encontramos ante el biopic más peculiar de esta recopilación. Un delirio firmado por el siempre único e interesante Nicolas Winding Refn que exprime hasta la última gota de su poderío estético para contarnos la historia de Michael Peterson, el hombre más peligroso del Reino Unido. Una maravilla de hora y media que no deja indiferente y que cuenta con un Tom Hardy que, además de pasárselo en grande, brinda la que posiblemente sea la interpretación más anómala de su carrera.

'Mi pie izquierdo' ('My Left Foot', 1989)

Dirección: Jim Sheridan

Reparto: Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Ray McAnally, Fiona Shaw, Ruth McCabe, Alison Whelan

Trece años antes de dar vida al presidente Lincoln en el filme homónimo de Steven Spielberg, el titán de la interpretación Daniel Day-Lewis protagonizó la primera de sus fantásticas colaboraciones con Jim Sheridan dando vida al pintor y escritor irlandés Christy Brown. Su interpretación le sirvió para hacerse con el primero de los tres Oscars que ha cosechado a lo largo de su ya finalizada carrera y redondeó un filme inspirador, conmovedor y, en términos generales, sobresaliente.

'El ocaso de una estrella' ('Lady Sings the Blues', 1972)

Dirección: Sidney J. Furie

Reparto: Diana Ross, Billy Dee Williams, Richard Pryor, James T. Callahan, Paul Hampton, Sid Melton, Virginia Capers

Ella Fitzgerald, su voz, su porte, su talento y su carisma fueron, son y serán irrepetibles. Por eso, sólo otra grande de la canción como Diana Ross pudo aproximarse al genio de la conocida como "la primera dama de la canción", interpretándola en este modélico biopic dirigido por Sidney J. Furie en el que se exploró el éxito y la tragedia que marcaron la vida de una de las mejores voces femeninas de todos los tiempos.

'Ray' (2004)

Dirección: Taylor Hackford

Reparto: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, Clifton Powell, Harry Lennix, Terrence Howard

Rythm & Blues, rock, gospe, y, sobre todo, jazz. Estos son algunos de los estilos que cultivó con maestría el maestro Ray Charles y que dan forma a la impecable banda sonora de este filme biográfico dirigido por Taylor Hackford y protagonizado por un Jamie Foxx que roba todos los focos gracias a su interpretación —premiada con un Oscar— y a una voz extraordinaria. Una celebración del legado musical que nos dejó Charles y que no titubea al introducirse en los recovecos más oscuros de su historia.

'Malcolm X' (1992)

Dirección: Spike Lee

Reparto: Denzel Washington, Angela Bassett, Albert Hall, Al Freeman Jr., Spike Lee, Lonette McKee

Hay que reconocer que este largometraje del siempre reivindicativo Spike Lee puede convertirse en una experiencia algo difícil de digerir debido a su excesiva duración de poco más de tres horas. No obstante, en cuanto se supera ese "pequeño" escollo, 'Malcom X' sólo nos ofrece bondades que se traducen en una biografía apasionante de una de las figuras más relevantes de la historia de la comunidad negra norteamericana, encarnada por un Denzel Washington soberbio.

'La red social' ('The Social Network', 2010)

Dirección: David Fincher

Reparto: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, Max Minghella, Josh Pence

David Fincher lo hace todo bien; da igual que sea un thriller, una cinta de ciencia ficción o un videoclip de Madonna. Por eso no es de extrañar que su coqueteo con el biopic en esta fantástica 'La red social' tan sólo diese como resultado una obra maestra en la que su habitual y meticulosa dirección se vio enriquecida por un guión soberbio firmado por el igualmente brillante Aaron Sorkin y por una figura central tan oscura e intrigante como la de Mark Zuckerberg, co-fundador de Facebook.

Crítica en Espinof: 'La red social', me gusta

'El último emperador' ('The Last Emperor', 1987)

Dirección: Bernardo Bertolucci

Reparto: John Lone, Peter O'Toole, Joan Chen, Ying Ruocheng, Victor Wong, Dennis Dun

Con 'El último emperador', Bernardo Bertolucci hizo un más que merecido pleno en los Oscars de 1987, llevándose nueve estatuillas de las nueve a las que optaba —incluyendo mejor película, mejor director y mejor guión—. No es para menos, ya que su seguimiento del periplo del joven Pu Yi está tratado con una maestría visual arrebatadora, un empleo de las localizaciones naturales fascinante y unas interpretaciones que lo convierten en un ejercicio sobresaliente, aunque algo suavizado en términos de contenido y fidelidad histórica.

'La lista de Schindler' ('Schindler's List', 1993)

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall

Es algo arriesgado realizar esta afirmación sobre una filmografía tan brillante y prolífica como la de Steven Spielberg pero, para el que suscribe —como siempre, todo se reduce a las filias personales—, 'La lista de Schindler' es la obra más redonda del Rey Midas de Hollywood. Implicado hasta el último rincón de su alma con la dura tarea de contar en algo más de tres impecables, duras y magistrales horas lo que supuso la "Shoah" para el pueblo judío, Spielberg se sumerge en uno de los rincones más oscuros de la historia reciente de la humanidad utilizando como hilo conductor la figura del atípico salvador Oskar Schindler. Un ejercicio impecable, desgarrador y necesario.

Crítica en Espinof: 'La lista de Schindler', Spielberg recupera su gran talento

Estas han sido mis seleccionadas para dar forma a una lista que, como siempre, está confeccionada en base a mis gustos personales y que no tiene por qué ser representativa de los vuestros. Por eso, os invito a que compartáis con nosotros en los comentarios cuáles son las que consideráis como las mejores películas biográficas de la historia del cine.

