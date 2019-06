Las 31 mejores películas sobre la industria de la música

Con los premios a la película sobre la vida y obra de la banda liderada por Freddie Mercury solo era cuestión de tiempo que el resto de hitos musicales del mundo saltaran a la gran pantalla. Ahora es el turno de Elton John, pero mañana serán David Bowie y Boy George. ¿Y pasado?

La vida de Dexter Fletcher, el tipo con cara de buenazo que acompañó a toda la generación de descubrimientos de Guy Ritchie, ha cambiado mucho en los últimos años. De actor a director de pequeñas películas independientes, y de ahí a reparador salvador de películas con miras tan altas como 'Bohemian Rhapsody', por lo que no es del todo extraño que tras los buenos resultados cosechados le entregasen las riendas del biopic de Elton John. Pero tampoco hay que llamarse a engaños: 'Rocketman' ya estaba en marcha cuando pasó por la banda de 'We are the Champions'.

Con todo, no es nada nuevo que el mundo de la música, ya sea en forma de biopic realista, fantástico o ficticio, haya sido siempre una apuesta más o menos segura. Incluso nuestro cine, con las increíbles películas protagonizados por Los Bravos.

La banda liderada por Mike Kennedy, ahora de moda al sonar en el tráiler de 'Érase una vez en Hollywood'), también merecería un recuerdo tras una existencia entre la gloria y la tragedia. sus dos películas, 'Los chicos con las chicas' o 'Dame un poco de amooor...!' (sorpresa, la canción del tráiler de Tarantino) son una muestra del talento de los músicos y del cine español más soñador de los sesenta.

Años después sería nuestro otro gran grupo generacional, Hombres G, los que dieran el paso con dos divertidísimas aventuras que, al igual que las películas de Los Bravos, contaban con grandes villanos y con Toni Cantó también. 'Sufre mamón' y 'Suéltate el pelo', dirigidas por Manuel Summers, padre del cantante, son una opción ideal para un domingo de resaca con risas y una tonelada de nostalgia aseguradas. Vamos a recordar algunas de las más recomendables peripecias musicales en la gran pantalla aprovechando la que se nos viene encima.

Frank

Antes de regalar un Oscar a la Capitana Marvel, Lenny Abrahamson ya había dirigido un puñado de películas y la primera en hacer ruido, al menos por aquí, fue esta tragicomedia musical protagonizada por Michael Fassbender. Grandes canciones, mejores interpretaciones y un espíritu indie tan postizo, en el fondo, como la cabeza de su protagonista.

Frank sube y baja, hace reír y emociona, manteniendo esa falta de cordura hasta un desenlace demoledor que da sentido a algo que ya sabíamos de sobra. Una película, además, bien bonita de ver y escuchar. Estupenda, pura terapia.

Scott Pilgrim contra el mundo

En los libros de texto de las escuelas de cine del futuro, habrá un capítulo precioso sobre el cine que cambió el curso de los acontecimientos y cómo nadie pareció darse cuenta. Hablarán de 'Avatar' como nosotros hablamos de la polivisión entonces, aplaudiendo su valentía pero conociendo de primera mano su inutilidad.

En cambio, los cineastas del siglo XXIII verán en 'Speed Racer' o en esta extraordinaria película lo que nosotros vimos en 'Sed de mal' o en cualquier otra película de estudio obligatoria.

Lo que no tengo muy claro es cómo diablos van a superar esos futuros directores del año 2300 semejantes obras maestras.

Dewey Cox: Una vida larga y dura

Este hito de la música ficticia se merienda fórmulas a las que parodia desde el cariño y que reforzaron su historia con doradas estatuillas. John C. Reilly, una leyenda de la interpretación que se pasó al lado payaso en el momento más oportuno, se entrega en cuerpo y alma en este hilarante retrato de la historia de la música.

Jake Kasdan, que iba para infalible, se ha perdido entre remakes y secuelas de remakes y comedias descafeinadas, pero aún habiendo continuado por la senda del humor más explosivo y con el mejor reparto posible, jamás habría igualado esta obra maestra.

Killing Bono

¿Quién no ha soñado alguna vez con algo así? Seas, hayas sido o no seas fan en absoluto de la banda irlandesa, habrás pensado en ello alguna vez. A pesar de no ser una película que destaque en su propuesta narrativa, 'Killing Bono' tiene miga.

Lo que empieza siendo un simpático retrato de rivalidad entre unos primerizos U2 y sus colegas de banda "hermana" termina como un drama de sobremesa con toques de comedia amable que no convence.

Como una suerte de 'Anvil' ficcionado, manipulando medianamente la historia original para que resulte aún más increíble, 'Killing Bono' es una película con buenas interpretaciones, buenas ideas y mejor música de fondo.



Love & Mercy

¿Un biopic musical diferente? Sí, GRACIAS.

Arriesgada, emocionante y dolorsamente hermosa, la película gana con esa valiente y loca decisión (muy propio aquí todo lo que sea una idea loca) de tener a dos protagonistas para un mismo papel. Sí, he dicho dos protagonistas y no dos actores.

Los dos Brians están impresionantes, aunque el esfuerzo de Paul Dano se me antoja un poco mayor. Es impresionante igualmente lo trabajado del guión, con toda la vida y detalles tortuosos que no están pero sí están, por la parte musical y artística, recreando las sesiones de grabación de manera alucinante. Sinceramente, no sé si se podía hacer mejor.

The Wonders

El buenazo de Tom Hanks, ya con dos premios de la Academia en lo bolsillos, se lanzó a la aventura de la dirección a través de una historia también suya. La película presenta música original del propio Hanks, Adam Schlesinger, Rick Elias, Scott Rogness, Mike Piccirillo, Gary Goetzman y Howard Shore. La canción principal de la película está compuesta por Adam Schlesinger, bajista de Fountains of Wayne.

No se dice mucho, pero la película está francamente bien, Hanks prácticamente descubrió a Charlize Theron y el reparto de la película se divierte de lo lindo recuperando el (power) pop de los sesenta. Un reparto, por otro lado, excelente.

Casi famosos

Hubo un tiempo en el que Cameron Crowe parecía uno de los mejores narradores americanos. 'Un gran amor', 'Solteros' y la popular 'Jerry Maguire' auparon al director a lo más alto, lugar desde el que rodó su pretenciosa ambiciosa historia personal porque, diablos, es más interesante que la de cualquier banda de rock de los setenta.

A pesar de su prepotencia, es difícil no caer rendido ante 'Casi famosos', un relato que apasionará a un amplio espectro de espectadores que no necesitan ser especialmente melómanos. Stillwater, la banda liderada por Jason Lee y Billy Crudup era una mezcla de las bandas a las que un joven Crowe acompañó de gira mientras trabajaba para Rolling Stone: Poco, The Allman Brothers Band, Led Zeppelin, Eagles, y Lynyrd Skynyrd. Puestos a verla de nuevo o por primera vez, que sea el montaje de casi tres horas. No se vaya a enfadar Cameron.

Ha nacido una estrella

Bradley Cooper se marcó un estupendo debut con la enésima versión de un clásico del Hollywood de cualquier época.



Porque Cooper brilla más que nadie aquí. Delante y detrás de la cámara. Hay bambalinas del mejor programa de la historia de la televisión, sale Ford Fairlane y encima hay grandes canciones. Y Lady Gaga. Ahora pagadme mi proyecto de Doc Savage con Cooper de protagonista.

El Fantasma del Paraíso

Una de las mejores y más libres películas de uno de los más grandes y libres autores vivos de la generación de los moteros tranquilos y los toros salvajes. Poco más se puede decir para que cualquiera que esté empezando en esto de ver cine se lance de cabeza a por 'El Fantasma del Paraíso'.

Pocas veces alguien ha apostado con tanto tino por el satanismo y la venta ambulante de almas del género musical como este fáustico ejercicio de estilo donde el director de 'Impacto' preparaba el terreno del fantástico más desquiciado que estaría por llegar. Ninguna sorpresa siendo 'Hermanas' su trabajo anterior.

Cabezas huecas

Por supuesto, tal y como puedas imaginar, no existe una lista cinematográfica que no tenga un hueco para Adam Sandler. Pero 'Cabezas huecas' es una de esas escasas películas "con" Adam Sandler y no "de" Adam Sandler.

Veinticinco años después, la película se mantiene fresca y joven, y todo su humor físico sigue intacto porque, diablos, que gracioso es Michael Richards.

Resulta difícil de creer el odio y la indiferencia que hoy arrastran Sandler y Fraser cuando durante un buen puñado de años sólo pretendieron hacernos felices. Impagable Buscemi como pre-Dave Grohl.

Dreamgirls

Una epopeya musical con un gran reparto y algunas de las mejores composiciones den un musical de Broadway logran una historia cautivadora y extremadamente cuidadosa basada en la historia de The Supremes.

Jennifer Hudson, Beyoncé, Jamie Foxx o Eddie Murphy brillan con luz propia y cantan como si fueran verdaderos dioses de la Motown. No es otro estúpido musical más, son algunas de las bambalinas más dolorosas de la historia de la música americana.

24 Hour Party People

Tony Wilson, colegas. El hombre que se inventó todo un movimiento cultural sin precedentes. Licenciado en periodismo por Cambridge y presentador de programas televisivos musicales en Granada Television, Wilson fundó Factory Records para dar salida a las bandas que actuaban en su sala de conciertos, The Factory.

Uno de los trabajos más finos de Michael Winterbottom con un reparto increíble liderado por Steve Coogan y donde también mueven la patita al son de la música mancuniana (y de alrededores) gente como Paddy Considine, Shirley Henderson, Lennie James, Sean Harris o Andy Serkis.

Velvet Goldmine

Retrocedamos un poco más en el tiempo para encontrarnos en el Londres firme y recio que se verá golpeado de manera frontal por la épica del glam rock más sugerente. Buen complemento a la película anterior, aquí será el maestro Todd Haynes quien se encargue de dirigir una orquesta perfecta.

Los integrantes no son moco de pavo: Jonathan Rhys Meyers, Ewan McGregor, Toni Collette y Christian Bale mueven sus caderas en una película que sentó unas bases poco explotadas. Tendría que llegar la monumental obra maestra de John Cameron Mitchell, 'Hedwig and the Angry Inch' para recordarnos que, a veces, no hay más solución que una buena dosis de rock sucio.

Popstar

Las miserias de la actual generación de superestrellas al descubierto, en forma de falso documental y con el toque 100% efectivo de The Lonely Island, posiblemente la mejor formación cómica que haya visto vuestra joven y poco habituada a la calidad en cualquiera de sus vertientes generación.

La frustración de quien sabe que ha perdido el favor de la crítica o de su público caricaturizada con trazo grueso, cameos y las mejores canciones que nadie en su sano juicio habría compuesto. Traspasar el legado de trabajos históricos como la obra maestra de Christopher Guest 'This Is Spinal Tap' o algo más moderados pero respetados como 'Anvil'.

Backbeat

Este título de culto de mediados de los 90 giraba sobre las desventuras de los chavales de Liverpool durante una estancia en Hamaburgo, donde realizaron algunas actuaciones en directo antológicas y un tanto pasadas de rosca.

Pero en 'Backbeat' lo importante era la relación entre la banda y cómo en la ciudad alemana conocen a unos jóvenes artistas, entre ellos Astrid Kirchherr (Sheryl Lee), una fotógrafa cuya relación con el malogrado Stuart Sutcliffe pondría en peligro la estabilidad del grupo. Estupenda banda sonora con versiones prácticamente garage rock. Como para no hacerlo, con Dave Pirner, Greg Dulli, Thurston Moore, Don Fleming, Mike Mills y Dave Grohl a los mandos.

A propósito de Llewyn Davis

Si algo saben los Coen, es rodearse de grandes conocedores la música norteamericana. Con T Bone Burnett y Marcus Mumford en la producción musical, 'A propósito de Llewyn Davis' es un pelotazo folk sobre un personaje invisible en medio de todo el auge que estaba por llegar a Greenwich.

Con una interpretación portentosa de Oscar Isaac en el papel por el que será recordado para la eternidad, el héroe más molón de la nueva saga galáctica de chez Lucas se apunta una serie de hits antológicos, uno de los más simpáticos, curiosamente, al lado de su mayor enemigo de las galaxias.

Straight Outta Compton

Es curioso como atrae la historia sin para cualquier espectador, sin que necesite ser un gran fan de NWA, Dre o Cube. Supongo que lo que todos queremos en realidad es ser un puto amo como ellos y manejar la vida como hacían estos tíos peligrosos.

Tal vez pueda pecar de lucir algo televisiva por momentos a pesar de ser bastante más grande y espectacular que lo que se podría ver en televisión, aunque probablemente por esos cliffhangers tan marcados nos venga a la cabeza algo de HBO.

Extraordinario trabajo actoral y banda sonora de infarto.

CB4: La película

Veinte años antes de las nominación al Oscar del biopic de los NWA, Tamra Davis, mítica realizadora acostumbrada a trabajar con los más grandes, se marcó un falso documental musical sobre los CB4. Chris Rock brilla como el idiota en el mundo de Gangsta Rap, Mc Gusto, líder del grupo de rap más caliente del momento.

Además, este hiriente trabajo está lleno de leyendas del rap como Ice-T, Flavor Flav o Easy E, y cuenta con la aparición especial de invitados como Halle Berry y Shaquille O'Neal. CB4 es un histérico paseo por las calles del corazón hip-hop que ahora más que nunca necesita ser desenterrado.

La gallina de los discos de oro

La fórmula es infalible y se presume infinita. Títulos como 'En la cuerda floja', 'Ray' son apuestas seguras en las quinielas de premios, y no suelen arriesgar más de la cuenta. Por eso, por irregulares (o incluso horteras) como puedan resultar películas como 'El guardaespaldas', se agradece el soplo de aire fresco. O cuando se convierten en el vehículo pasional de directores como Oliver Stone en 'The Doors'.

Danny Boyle será el próximo en intentar hacer algo diferente partiendo de una premisa de esas que siempre hemos pensado de ser nosotros quienes inventásemos la máquina del tiempo. Este mes su 'Yesterday' irá llegando a los cines del mundo mientras el resto de trabajos musicales basados en leyenda ya nos llega a nosotros: Aitor Gutiérrez debuta en el largometraje con 'Demasiados enemigos', centrada en los míticos Eskorbuto. Produce Alex de la Iglesia y ya es una de las pelis más esperadas de la próxima temporada.