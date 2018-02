El Premio John C. Reilly: qué es y cómo Michael Stuhlbarg ha sido el único actor capaz de ganarlo en 16 años

En los seis días comprendidos entre el 9 y el 15 de diciembre del año 2002, tres notables largometrajes tuvieron sus premieres norteamericanas: 'Gangs of New York', de Martin Scorsese; 'Chicago', de Rob Marshall y 'Las horas', de Stephen Daldry. Pero, ¿qué vínculo común une a estas tres cintas? En primer lugar, haber estado todas ellas nominadas al Oscar a mejor película y, en segunda instancia, tener todas entre su reparto al actor John C. Reilly.

Aparecer el mismo año en tres filmes nominados al máximo galardón de la temporada de premios convirtió al intérprete norteamericano en el primer ganador del premio que lleva su nombre, el John C. Reilly Award; creado por Griffin Newman —'The Tick'—, y que premia a los actores que han aparecido en la mayor cantidad de largos nominados, con un mínimo de tres para poder optar a la condecoración. Este 2018, dieciséis años más tarde, Michael Stuhlbarg ha repetido la hazaña.

El californiano, natural de Long Beach, ha participado a lo largo de 2017 en las tres magníficas películas 'La forma del agua' de Guillermo del Toro, 'Los archivos del Pentágono' de Steven Spielberg y 'Call Me by Your Name' de Luca Guadagnino; lo cual le convierte en el segundo ganador de la historia del premio. Antes de Stuhlbarg y del propio C. Reilly, tan sólo nueve actores y dos actrices fueron capaces de materializar el logro entre 1935 y 1943, como podéis ver en la siguiente tabla.

A lo largo de su carrera, John C. Reilly ha hecho acto de presencia en cinco largometrajes nominados a mejor película, mientras que Stuhlbarg ha aparecido en siete. En este apartado, Jack Nicholson se corona como el líder de la lista atesorando diez largometrajes, seguido de Tom Hanks con nueve, y de un triple empate entre Daniel Day-Lewis, Robert De Niro y Olivia de Havilland con ocho películas.