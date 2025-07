Tom Holland advierte que 'Spider-man 4' va a lucir muy distinta a las anteriores

Después de que 'Spider-man: No Way Home' recaudara 1921 millones de dólares en un mundo que todavía estaba aprendiendo a vivir tras el COVID, lógicamente en Marvel han hecho todo lo que han podido para asegurarse de que Tom Holland siga en pie como el Peter Parker titular. Saben que esta no puede ser una película que se note barata, y se han querido asegurar de que su protagonista está cómodo durante un rodaje que, por fin, acaba de empezar ahora.

No more sound stages

En el programa 'Flip your Wig', , el actor ha dejado caer que Destin Daniel Cretton, el nuevo director que sustituirá a Jon Watts (y que ya hizo 'Shang-Chi') le ha dado a la película un toque más real, con un estilo clásico. Habrá que verlo: "Hacer de Spider-man es como quedar con un viejo colega, y creo que en la última película teníamos muy restringido lo que podíamos hacer por culpa del COVID. Rodamos toda la película en sets de rodaje. Ahora vamos a inclinarnos hacia esa manera de hacer cine de la vieja escuela y rodar en lugares reales, que es por lo que estamos empezando en Glasgow. Vamos a usar las calles de Glasgow para una escena de acción gigante".

Es como volver a hacer 'Homecoming' otra vez. Hace tanto tiempo que no lo hago que va a ser como un soplo de aire fresco. Creo que los fans van a estar encantados con lo que estamos preparando.

'Spider-man: Brand New Day' se estrenará el 31 de julio de 2026, así que nos queda un año de mordernos las uñas para solucionar todas sus incógnitas: ¿Resolverá el tema de la identidad olvidada por sus amigos? ¿Qué papel tendrá Zendaya en la película? ¿Punisher será el compañero o el enemigo de Spidey? Y, sobre todo, ¿a quién interpreta Sadie Sink en su debut en Marvel? Después de una temporada dando tumbos, esta cuarta parte y las dos 'Vengadores' pueden volver a traer a Marvel a congraciarse con el público, aunque para ello necesiten algo más que rodar en paisajes reales. Es un buen primer paso, eso sí.

