Este debut ha hecho poco ruido, pero es una de las mejores películas indie que se han estrenado recientemente

El cine americano ha encontrado sus renovaciones más significativas a través de la independencia. Desde el Nuevo Hollywood que empezó en los márgenes, o formándose con Roger Corman, hasta terror y luego las grandes generaciones de los noventa o la del mumblecore que surgieron de los circuitos festivaleros específicos.

Estos inicios modestos son la cantera que luego marcan caminos futuros, permite refrescar un cine que sobreviva al margen de blockbusters. Pero su situación actual está muy fragmentada, y el surgimiento de nuevas voces se está complicando. Levantar proyectos con gente nueva se está volviendo algo cuesta arriba, pero debe preservarse para que puedan seguir saliendo cosas como ‘Buena chica’.

Retrato en el campo

Una película que, por su pura condición indie, no ha hecho mucho ruido, y aquí se ha estrenado directamente en alquiler en plataformas como Movistar+. Aun así, los pocos que la han podido ver la han destacado como uno de los debuts más interesantes de los últimos tiempos, con India Donaldson creando una interesante historia de crecimiento adolescente.

Sam le encanta ir de acampada con su padre, explorar la naturaleza haciendo senderismo y compartir noches en la tienda de campaña. Un fin de semana a su viaje a los Catskills se incorpora un viejo amigo de su padre, poco preparado para esta aventura, que enrarecerá el ambiente y llevará a Sam a replantearse determinadas dinámicas.

Donaldson ancla aquí su historia y su estilo en referentes bien claros como Kelly Reichardt, cuya ‘Old Joy’ era otra estupenda examinación de dinámicas masculinas en contexto campestre, o una Debra Granik que también aprovechaba los contextos rurales para estudiar las relaciones entre padres e hijas. Influencias notables que asimila con buen gusto.

‘Buena chica’ y la tensión en las pausas

Las situaciones que van describiéndose en ‘Buena chica’ tienen un estupendo uso de la perspectiva subjetiva, permitiendo que los momentos aparentemente intrascendentes adquieran textura y cuestionamiento propio de quien está en pleno proceso de madurez. Su coming of age es cuidadoso, aunque también debidamente afilado.

Con una Lily Collias espléndida en este rol revelación, de igual modo que lo está un James Legros que mantiene condición de actor de culto a través de esos personajes complicados y con filos poco agradables. Los noventa minutos de la película recorren invariablemente su línea recta, pero acaban encontrando tesoros emocionales en las preñadas pausas silenciosas o miradas que desvelan más de lo que deben. Una buena propuesta que puede ser el inicio de una voz interesante en el cine indie.

