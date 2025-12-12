"Es como los superhéroes masculinos". James Gunn tiene claro por qué Supergirl es distinta al resto de personajes femeninos de Marvel y DC

Ayer, el tráiler de 'Supergirl' nos pilló a todos con la guardia baja, y se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales, con posiciones, como no podía ser de otra manera, fervientemente a favor o totalmente en contra. De lo único que no cabe duda es de que el Universo DC va hacia delante sin miedo, y es en gran parte gracias a la batuta de James Gunn. Te gustará más o menos, pero lo tiene totalmente claro.

Mira, super-paso de todo

Aunque esta película no tiene guion ni dirección de Gunn (el encargado de ella es Craig Gillespie, más conocido por 'Yo, Tonya' y 'Cruella'), tiene mucho de su ADN, incluyendo la deconstrucción de una heroína que, hasta ahora, se había mostrado en el cine y la televisión como la chica perfecta. Aquí bebe, insulta, se ríe de su primo y es, en general, un personaje destrozado. O como ha dicho James Gunn en un evento en Nueva York y podemos leer en The Hollywood Reporter:

Esta es una historia de anti-héroes. Tiene muchos demonios, ha pasado por mucho, lo que es muy diferente a la vida de Superman. Muchas veces, las superheroínas son totalmente perfectas. Ella no es así para nada, como los superhéroes masculinos han podido ser durante mucho tiempo.

De hecho, en el tráiler, la propia Kara Zor-El dice "Él ve la bondad en todo el mundo, y yo veo la verdad". La verdad para Warner es aún inconclusa, pero hay grandes opciones de que esta sea la última película del Universo DC que vayamos a ver sin que más manos se metan por el miedo a modificar, mover, y asegurarse de que cumple con los valores de otra empresa más. Disfrutémosla.

En Espinof | Crisis, mitos y luchas estelares: cómo el Universo DC de James Gunn puede diferenciarse y vencer al Universo Marvel de Kevin Feige

En Espinof | Las mejores películas de 2025