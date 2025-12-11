'Vikingos' dejó tan agotado a su protagonista que no quería volver a televisión. Solo una cosa lo consiguió

Durante cuatro temporadas el corazón de 'Vikingos' era Travis Fimmel. No es de extrañar que a día de hoy el episodio mejor valorado de la serie sea 'All His Angels'. La despedida del personaje fue un mazazo para el fandom, y marcaba un momento tan álgido como absolutamente inevitable. Detrás de las cámaras Michael Hirst nos recordaba que la serie nunca fue solamente de Ragnar sino de su legado.

Del lado del actor el momento fue de todo menos sorprendente. En su momento Fimmel confirmó en una entrevista a Entertainment Weekly que su muerte iba a suceder tan pronto como en la primera temporada pero acabó quedándose tres más. Para cuando sucedió estaba más que preparado, y con el tiempo llegó a insinuar que hasta cierto punto fue deseada. Tras cuatro años, el actor estaba listo para cerrar la puerta y salir no ya de la serie, sino de la televisión en general.

Si no lo hizo fue por una sola persona: Ridley Scott. Como le contaba a RottenTomatoes de cara a su papel en 'Raised by wolves': "Pensé que nunca volvería a hacer una serie de televisión. No estaba interesado. Pero Ridley… fue todo por Ridley Scott. Ni siquiera leí el guion cuando dije que sí. Solo quería trabajar con Ridley."

Tuvo suerte que cuando lo leyó quedó muy satisfecho con su personaje. "Siempre me encanta un personaje que está intentando hacer lo correcto, o piensa que está haciendo lo correcto cuando a menudo no lo es". No son muchos actores los que tienen el privilegio de poder decir que han trabajado con Ridley Scott, y Fimmel quiso ser uno de ellos. La jugada le salió bien y acabó siendo uno de los pilares principales a lo largo de sus dos temporadas.

Habiendo cogido carrerilla de nuevo en lo televisivo, continuó con apariciones en 'That Dirty Black Bag' y 'CAUGHT'. También en la televisión australiana protagonizó 'Black Snow' y en 2024 continuó teniendo roles protagonistas en 'Dune: La Profecía' y 'Chico come universo'. Cuesta pensar que algún otro rol le vuelva a marcar como el de Ragnar, eso sí, ya que con 45 capítulos protagonizados supone el rol más longevo de su carrera con bastante diferencia.

