Netflix acaba de estrenar la secuela de una de sus mejores series de 2022. Pero ahora tiene un título diferente

Hace algo más de tres años se estrenaba en Netflix una comedia de nueve episodios que permitía a la plataforma unir fuerzas con uno de los grandes genios de la comedia británica de los últimos tiempos. Él es Rowan Atkinson y la serie en cuestión se titula 'El hombre contra la abeja', la cual tampoco tuvo un éxito extraordinario e incluso se anunció su cancelación.

Sin embargo, Netflix acabó dando luz verde a una secuela que llega hoy 11 de diciembre a la plataforma. El título ahora ha pasado a ser 'El hombre contra el bebé', lo cual ya deja bastante claro quién es en esta ocasión el principal antagonista de las aventuras de Trevor Bingley, el personaje interpretado por Atkinson con su habitual don para la comedia.

Inferior

Otro de los cambios es que 'El hombre contra el bebé' consta solamente de 4 episodios, consecuencia directa de que la propia premisa tampoco daba mucho de sí en esta ocasión. De hecho, el bebé da bastante menos juego que la abeja una vez que el protagonista vuelve a ejercer como cuidador de un lujoso ático navideño, siendo más curioso el embrollo que provoca justo antes.

Luego la serie opta por un tono más entrañable que su predecesora. Aquí el tema del humor físico pierde peso en beneficio de una comedia más suave, dando la sensación de que para nada ha sido casualidad que 'El hombre contra el bebé' se estrene justo antes de las navidades. Tanto las particularidades de la historia que cuenta como la forma de hacerlo encajan con esa decisión.

Por un lado, agradezco que Atkinson no haya acomodado para hacer más de lo mismo y haya querido expandir esta inesperada franquicia. El problema es que 'El hombre contra el bebé' es claramente inferior a 'El hombre contra la abeja', ya que pierde la chispa y lo que ofrece a cambio tampoco se aleja tanto de lo que uno esperaría en una comedia navideña al uso.

