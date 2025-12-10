Netflix cancela la ambiciosa sucesora de 'La casa de papel' tras el fracaso de su primera temporada

En Netflix confiaban en tener un gran éxito entre manos con la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, pero la realidad fue otra y 'El refugio atómico' acabó siendo una decepción. Tanto es así que la plataforma ha decidido cancelarla y la sucesora de ciencia ficción de 'La casa de papel' se quedará sin final.

La noticia de su cancelación ha sido confirmada por El País, medio desde el que se aclara Vancouver Media ya está desmontando los enormes escenarios que se construyeron para la elaboración de la serie. Todavía seguían en pie cuando se estrenó la primera entrega, la cual acababa con un cliffhanger cuya solución ya nunca conoceremos.

Todo apuntaba a ello

La mezcla de unos datos de audiencia decepcionantes con unas críticas bastante negativas -apenas consigue un 33% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- ha acabado sentenciando a la serie. Poco ha importado que sus responsables tuviesen grandes planes para continuar la historia, ya que en Netflix han dicho que hasta aquí.

Lo que sí parece evidente es que Netflix ha querido meditar un poco antes de tomar una decisión así de drástica. De hecho, han tenido que pasar casi tres meses desde su estreno el pasado 19 de septiembre hasta que se ha decidido su triste futuro.

No obstante, es posible que hayan querido esperar hasta tener también buenas noticias, pues justo hoy se ha anunciado también la fecha de estreno de la temporada 2 de 'Berlín', en la cual además volveremos a ver Álvaro Morte retomando al mítico personaje del Profesor.

