James Cameron estrena el increíble tráiler de su nueva película después de 'Avatar 3'. La protagoniza Billie Eilish y utiliza tecnología "que nadie ha usado antes"

Ambos co-dirigen un macro-concierto que promete romper con todos los récords anteriores de Taylor Swift

Billie Eilish tiene 23 años y ya se ha comido el mundo: tiene en su estantería dos Óscar, dos Globos de Oro (ambos por 'Sin tiempo para morir' y 'Barbie') y nueve Grammys, entre muchísimos más galardones. Y ahora, por fin, ha llegado el momento de estrenarse como co-directora con la película de su última gira de conciertos, en la que comparte el mérito con el mismísimo James Cameron. 

Como Camerón

'Hit me hard and soft: The tour', tal como leemos en Deadline, se estrenará en cines estadounidenses el 20 de marzo de 2026 y tendrá la particularidad de estar rodado en 3D y con la firma de un genio como Cameron, que en el tráiler ya afirma que "nadie ha rodado un concierto a esta escala, estamos utilizando tecnología que nadie ha usado antes". La verdad es que nunca he escuchado a Eilish (lo reconozco), pero tienen todo mi interés.

Más que basarse en las canciones de esta gira, la película se promociona como "una experiencia innovadora" que tratará de ir más allá de lo que hicieron las anteriores de la artista, el concierto 'Happier than ever' y el documental 'The world's a little blurry'. Tras el éxito de los experimentos de Taylor Swift, ¿alguien dudaba de que iban a tratar de repetirlo, de alguna manera, por todo lo alto? 

Billie

Todos sabemos que Cameron está ahora totalmente centrado en la promoción de 'Avatar: Fuego y Ceniza', y, francamente, nunca es mala noticia que haga cosas fuera de Pandora, aunque solo sea para hacernos bailar.

