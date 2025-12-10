Estrenos (10 de diciembre). 49 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime, Apple TV y Atresplayer

Vaya jornada trágica en cuanto a lo musical con la noticia de la muerte de Robe Iniesta. En lo que apetece ponerse algo de la discografía hay que recordar que es miércoles y toca repasar los estrenos de streaming. Así que vamos con las 49 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Ciudad de sombras

Tristemente recordada por ser la serie póstuma de Verónica Echegui, estamos ante un thriller policíaco que nos lleva al caso de un cuerpo calcinado que ha aparecido en la fachada de un icónico edificio. Algo que deberán resolver un inspector que regresa después de haber sido suspendido y una joven subinspectora.

Estreno el viernes en Netflix

Puñales por la espalda: de entre los muertos

Esperada tercera entrega de los casos del detective Benoit Blanc. En esta ocasión el personaje interpretado por Daniel Craig se une con un sacerdote para investigar un crimen imposible.

Estreno el viernes en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Accidente T2 (miércoles)

La chica del tren (jueves)

Ciudad de sombras (viernes)

De Caperucita a Loba (jueves)

Esperando un respiro (sábado)

Eternal (sábado)

El falsecuestro (jueves)

Fuera de foco (jueves)

Girasoles silvestres (viernes)

El hombre contra el bebé (jueves)

Joker: Folieu à Deux (sábado)

Navidad en casa T3 (viernes)

Un papá soltero (viernes)

Puñales por la espalda: De entre los muertos (viernes)

Record of Ragnarok T3 (miércoles)

Regreso al pueblo (jueves)

Si no hubiera visto el sol P2 (jueves)

Simon Cowell. El próximo acto (miércoles)

Tomb Raider. La leyenda de Lara Croft T2 (jueves)

Prime Video

Dímelo bajito (viernes)

Merv (miércoles)

Shadow Force (miércoles)

Disney+

Percy Jackson y los dioses del Olimpo T2 (miércoles)

Taylor Swift: The Eras Tour. The End of an Era (viernes)

Taylor Swift: The Eras Tour. The Final Show (viernes)

Movistar Plus+

Echo Valley (domingo)

Indomables (viernes)

Un lugar tranquilo: Día 1 (jueves)

Moon. Mi amigo panda (miércoles)

Navidad en Baltimore (sábado)

Una noche con Dua Lipa (sábado)

Filmin

Born For You

En un lugar de la mente

Inmersión

John y el hoyo

Llobás (Lobisón)

Niki

On The Go

Out

Polarized

Rams

El rey del fin del mundo

El último padrino

Vincent Finch: 10 años después

Voy a desaparecer

Otros

F1: La película (viernes en Apple TV)

La trama fenicia (miércoles en SkyShowtime)

Los protegidos: un nuevo poder (domingo en atresplayer)

Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso (sábado en HBO Max)

