Está considerada la mejor frase del cine de ciencia ficción. Es inolvidable y de una de las películas más míticas de todos los tiempos

Hace unos días recordábamos que la mítica "Francamente, querida, eso no me importa" llegó a ser elegida como la mejor frase de la historia del séptimo arte y hoy toca seguir indagando en esa lista realizada por la AFI para encontrar cuál está considerada la mejor de todos los tiempos en lo referente al cine de ciencia ficción. Y tampoco es que nos vayamos a llevar una gran sorpresa al descubrir cuál es la elegida.

Según el American Film Institute, ese honor pertenece a "Que la fuerza te acompañe", la frase más característica de todo el universo Star Wars. Todos la hemos dicho muchas veces y se la hemos oído a decir a una gran cantidad de personajes a lo largo de los años, pero el honor de ser el primero en hacerlo pertenece a Jan Dodonna.

Interpretado por el actor escocés Alex McCrindle, el general de la resistencia Jan Dodonna la dice en 'Una nueva esperanza' al poner puno y final a la reunión previa al ataque a la Estrella de la Muerte. Podría haber sido una ocurrencia puntual que se quedara en nada, siendo realmente instantes después cuando Han Solo se la dice a Luke Skywalker el momento en el que realmente empieza a ocupar un lugar destacado en el imaginario colectivo.

La explicación de George Lucas

Tampoco es que haga falta ninguna explicación del mismísimo Lucas para tener muy claro que es una forma más de desear buena suerte a la otra persona, lo único que aplicando las particularidades de este universo. Pero nunca está de más tener más datos al respecto, y así explicaba él el concepto de la fuerza a Bill Moyers:

Introduje la Fuerza en las películas para intentar despertar cierta espiritualidad en los jóvenes. Es más una creencia en Dios que en un sistema religioso en particular. O sea, la verdadera pregunta es plantearse la pregunta, porque si uno tiene suficiente interés en los misterios de la vida como para plantearse preguntas como: ¿existe Dios o no existe?, eso es, para mí, lo peor que puede pasar. Si le preguntas a un joven: "¿Existe Dios?" y responde: "No lo sé". Creo que deberías tener una opinión al respecto.

Todo apunta a que la próxima vez que escuchemos la frase será en 'The Mandalorian and Grogu', la esperada nueva película de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal que llegará a los cines el 22 de mayo de 2026.

