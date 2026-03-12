Peter Jackson, alto y claro a los fans de 'El señor de los anillos' sobre las versiones extendidas de sus películas: "Las definitivas son las cinematográficas"

A sus 64 años, Peter Jackson vuelve a estar de actualidad por el anuncio de que va a recibir una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes. Y esto mientras avanza la producción de 'The Hunt for Gollum', la nueva entrega de la saga de 'El señor de los anillos', que inició Jackson.

Hablando de la saga, siempre he encontrado fascinante el mundo de los montajes extendidos. No deja de ser una ocasión de oro para que sus responsables puedan mejorar las versiones que pudieron verse en cines; para lo que también queda la opción de los montajes alternativos como 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', aunque en casos así se corre el riesgo de quedarse fuera del canon establecido, sea por decisión creativa de sus responsables o por una imposición del estudio.

En el caso de Jackson y 'El señor de los anillos', primó realmente lo primero, ya que el propio director reconoció en su momento que solamente retocó las películas como un gesto hacia los fans.

"Una novedad para los fans"

Peter Jackson concedió una entrevista a IGN donde dejaba claro su punto de vista sobre la versión definitiva de la trilogía basada en la obra de JRR Tolkien:

"Las versiones cinematográficas son las definitivas. Considero que las versiones extendidas son una novedad para los fans que realmente quieren ver el material adicional."

Fue claro y contundente el neozelandés. Pero si necesitáis más datos sobre cómo el cineasta ve el proceso de sacar a la luz los montajes extendidos de 'El señor de los anillos', y cómo afectaban a las películas, también os interesa leer estas palabras:

"Las versiones extendidas son interesantes porque las hago para los fans. Todas las veces que añado una escena, estoy enfangando el ímpetu [de la película]. Las versiones de cine están hechas con mucho cuidado. Estuvimos un año intentando hacer el mejor montaje posible. Hago las versiones extendidas porque tenemos 30-40 minutos de metraje que interesa a la gente, los fans de los libros. Normalmente está relacionado con algo del libro. Es una parte legítima de la adaptación de 'El señor de los anillos' que puedes perder para siempre o hacer un montaje extendido con ello, así que lo hago pensando que la gente quiere ver esas escenas."

"Pero siempre soy consciente de que pongo algo que va a ralentizarla. Va a ralentizar el primer acto. Siempre creo que estoy estropeando la película, pero lo hago porque la gente quiere verlo y lo verá en sus casas. La dinámica es muy diferente con el DVD. Puedes verla a lo largo de dos noches o puedes pausarla e irte a hacer una taza de té. El ritmo en el DVD parece tener unas necesidades diferentes, otro nivel de compromiso del público."

"Luego leo esas críticas diciendo que es mucho mejor que el montaje cinematográfico y pienso: ¡Dios! La gran pregunta es, si hubiese llevado esa versión de 3 horas y 40 minutos de 'Las dos torres' al cine, ¿qué habría pensado la gente? Todo el mundo la habría criticado por ser demasiado larga. Pero en vídeo, creen que es mejor. Lo encuentro fascinante porque es algo nuevo. Es un desarrollo totalmente diferente de la forma de hacer películas porque es una nueva tecnología con la forma en la que se hacen los DVDs. Ediciones para fans, los documentales, es interesante. No sé cuáles son las reglas."

Eso que dice Peter Jackson de que las versiones extendidas se hacen porque si no se puede perder metraje para siempre me suena un poco excesivo, pues ya por aquel entonces, cuando salieron estos montajes, era habitual encontrar ediciones en DVD que incluían escenas eliminadas, y hasta finales alternativos, entre sus contenidos adicionales.

Además, el propio realizador dijo después que aún quedaban más escenas del rodaje suprimidas de los montajes oficiales de cine que no entraron tampoco en los extendidos, y que podría incluirlas en posteriores versiones: algo que finalmente no va a ocurrir, para desgracia de los mayores fans de la franquicia.

Los montajes extendidos de 'El señor de los anillos' han adquirido tanta popularidad entre los seguidores que no son pocos los que, como apunta Jackson, prefieren esas versiones a las que vimos en las salas de cine. En vuestro caso, ¿preferís las versiones cinematográficas o los montajes extendidos para los fans?

