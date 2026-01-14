'El señor de los anillos' no tendrá una versión aún más extendida. Peter Jackson destruye nuestros sueños de ver todo lo que se quedó en el tintero: "Sería decepcionante"

Peter Jackson nunca se ha ido del todo de la Tierra Media. Y aunque ha cedido el puesto de director a Andy Serkis en 'The hunt for Gollum', la nueva película de 'El señor de los anillos', sí que estará muy involucrado como productor en su desarrollo.

Por desgracia, la trilogía original es una producción única en su especie que hoy en día parece casi imposible de replicar. No solo por el mimo a cada detalle y la química dentro y fuera de sus protagonistas, sino por también por la cantidad de metraje que se realizó y dio pie a las ediciones extendidas.

¿Se puede pedir mas?

Si nos metemos en las ediciones extendidas de 'El señor de los anillos' nos metemos en casi doce horas de películas. Y aún así, Jackson y su equipo se dejaron metraje en el tintero que nunca ha llegado a ver la luz, y que en las últimas décadas ha dada lugar a todo tipo de rumores por parte de los fans sobre versiones de la historia que se quedaron en la sala de montaje.

Algunas escenas, como una versión en la que Arwen acudía al Abismo de Helm en lugar de Haldir, vieron la luz de tal manera gracias a fotografías furtivas pero esa posible trama se descartó por completo durante el rodaje. Pero Jackson quiere dejar claro que no existen versiones alternativas ni ediciones todavía más extendidas, y que es mejor que dejemos de esperarlas.

"¿Hay escenas geniales que nunca llegamos a usar? La respuesta es no.", ha sentenciado el director en una entrevista con Empire. "Hay trocitos y piezas, supongo. Pero si hicieras una versión extendida de la extendida, o como quieras llamarlo, sería decepcionante. Sería la versión extendida con unos cuantos segundos extra de algo de aquí y allá. No merecería la pena".

Philippa Boyens, productora y guionista de la trilogía, confirmó que se llevaron a grabar algunas escenas adicionales para el romance de un Aragorn más joven con Arwen: "Estaba eso, en Lothlórien. Pero no hay mucho, la verdad es que no".

También se quedaron en el cajón de descartes algunas escenas de los orcos atacando Lothlórien y una batalla entre Éowyn y los Uruk-hai, e incluso un epílogo más largo con Legolas y Gimli. Pero parece que todo ello va a seguir en el cajón porque las ediciones extendidas ya nos dieron la versión más perfecta de las películas.

Según Jackson, el metraje inédito es más tomas alternativas que otra cosa. Así que con una versión aún más extendidas tendríamos más tomas falsas y material de producción que sería muy interesantes para los fans del cine, con lo que quizás se podría rascar un documental muy completo sobre 'El señor de los anillos'. Jackson no ha perdido la fe en poder realizarlo algún día, aunque también admite que por ahora "No he conseguido convencer al estudio, es una tarea grandísima".

