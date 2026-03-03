Bruce Campbell, el mítico Ash de la saga 'Posesión infernal', anuncia que sufre un cáncer incurable. "No temáis, soy un viejo hijoputa muy duro"

Hoy no es, ni por asomo, un buen día para los fans del cine fantástico en general y del terror en particular, porque Bruce Campbell, una de las estrellas más icónicas del subgénero —además de una de las más queridas por el fandom— acaba de anunciar que padece un cáncer "incurable" pero sí "tratable". La funesta noticia la ha compartido él mismo en un post de X con un texto claro, conciso y, en cierto modo, optimista.

Un tipo duro con una "oportunidad"

El actor, conocido principalmente por haber dado vida al icónico Ash en la saga 'Posesión infernal' capitaneada por su director y amigo Sam Raimi, comienza frontalmente y sin rodeos su comunicado.

Hola a todos. Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama 'oportunidad', así que aceptamos barco: estoy teniendo una de esas. También lo llaman un tipo de cáncer que es 'tratable', no 'curable'. Siento si esto os pilla de sopetón; a mí también me pasó. La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles.

A continuación, Campbell, de 67 años, explica los motivos que le han llevado a anunciar su enfermedad públicamente, y están relacionados con la película 'Ernie & Emma', una road movie que dirige y protagoniza.

Publico esto porque, a nivel profesional, algunas cosas van a tener que cambiar: las apariciones, las convenciones y el trabajo en general tendrán que pasar a un segundo plano frente al tratamiento. Mi plan es ponerme lo mejor posible durante el verano para poder estar de gira con mi nueva película, Ernie & Emma, este otoño. Hay varias convenciones este verano que tengo que cancelar. Me duele en el alma. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano.

Para terminar su misiva, el intérprete y productor ejecutivo de la próxima entrega de 'Posesión infernal', titulada 'Evil Dead Burn', insta a la calma afirmando que es "un viejo hijoputa muy duro". 100 % marca de la casa.

Y eso es todo. No busco dar pena —ni consejos—, simplemente quiero adelantarme a la noticia antes de que se filtren rumores falsos (que pasará). No temáis, soy un viejo hijoputa muy duro y tengo un apoyo fantástico, así que espero dar guerra durante un buen tiempo. Como siempre, sois los mejores fans del mundo y ¡espero veros pronto!

Esperemos que el tratamiento nos permita tener alrededor la mejor versión de Bruce Campbell durante mucho, pero que mucho tiempo.

