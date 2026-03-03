"Cuando me pidió que saltara, vi que saldría mal". La versión de Jean-Claude Van Damme sobre el drama de 'Depredador' y cómo fue su pelea cuerpo a cuerpo con Putin

¿Sabías que Jean-Claude Van Damme y Vladimir Putin se enfrentaron en una pelea cuerpo a cuerpo? Pactada, claro. Un duelo donde el actor comprobó la eficacia del cuerpo de seguridad del presidente ruso. ¿Y sabías que su salida del rodaje de 'Depredador' ('Predator', 1987) no fue tan extravagante como se dijo? ¿O que 'Contacto sangriento' ('Bloodsport', 1988) era una película horrenda antes de que el actor se encargara de un remontaje?

Son algunos de los rumores más populares que los fans del belga han comentado en Internet durante años. Tanto es así que el propio actor quiso dar su versión sobre los hechos en una entrevista con TheHollywoodReporter.

"Cuando me pidió que saltara, vi que saldría mal"

El más jugoso de ellos habla de su pelea con Vladimir Putin, durante mucho tiempo germen comprensible de memes y hoaxes. Era un espectáculo privado organizado por el presidente ruso, al que Van Damme llegó vestido "de forma casual" (si habla de la ropa que lleva en la foto de arriba, yo me casaría con ella puesta) y con una bolsa donde llevaba algunos objetos de aseo personal, entre ellos una barra de cacao para los labios.

Durante el supuesto combate, el actor afirma fue hacia su bolsa para coger el cacao y dice que "20 tíos de seguridad me rodearon". Al parecer, pensaron que el actor iba a coger una pistola o algo así, quizás para atentar contra Putin.

Otro de los grandes enigmas de la carrera de Jean-Claude Van Damme (por la abundancia de versiones que se cuentan, desde que era demasiado bajo a que el actor quería que el monstruo hiciera kickboxing) es el por qué de su salida del rodaje de 'Depredador', en el que entró dando vida al monstruo cuando este tenía un aspecto muy distinto del definitivo.

Se rumoreó que el belga tuvo conflictos con el productor Joel Silver, y Van Damme lo confirmó. Hacía demasiado calor en el traje y tenía incluso problemas para respirar. Además, el traje reducía tanto su movilidad que las escenas de acción eran arriesgadas, peligrosas para su salud, según Van Damme: "Cuando Joel [Silver] me pidió que saltara, vi que saldría mal. Dije 'Es imposible, Joel. Vamos a tener un problema'. Y me sustituyó".

Las primeras películas de la estrella son las que más rumorología han desatado porque Van Damme era aún semidesconocido. En la entrevista corroboró que la película que le dio la fama internacional, 'Contacto sangriento' tenía un primer montaje horrible, y Sheldon Lettich, el guionista, habló con él cuando ya estaba rodando 'Kickboxer': "Volví de Tailandia, vi el montaje y lloré".

Con el beneplácito de Menahem Golan, la colaboración de Lettick y del montador Carl Kress, Van Damme ayudó a dar nueva forma a la película, hasta tal punto que se ganó un estreno en una sala de Nueva York en vez de ser destinada al mercado de directo a vídeo.

No son los únicos secretos que comenta Jean-Claude Van Damme: se refiere a unas famosas declaraciones del gran John Woo sobre que había una cámara destinada solamente a rodar sus músculos en 'Blanco humano' ('Hard Target'), algo que el actor desmiente; y en cuanto al rumor de que interrumpió un costoso plano en 'Street Fighter', Van Damme ni confirma ni desmiente porque dice que no se acuerda (y no me extraña). En cualquier caso, una buena cantidad de anécdotas de una estrella aún en forma.

