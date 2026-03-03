Soy misionero y acabo de ver 'Los domingos'. Más allá del debate sobre la vocación religiosa, la película esconde a plena vista una pelea universal

No me matéis mucho, porque parece que escribiendo en una web de cine y televisión como esta tienes que estar al día del todo. El problema es que con los estrenos de cine español, tengo un pequeño problema ya que suelen llegar tarde a los cines lituanos. Ah, se me olvidaba decirlo: desde hace 4 años estoy como misionero laico en una misión de la Iglesia católica en Kaunas, Lituania.

Pero no he venido a hablar de mis quehaceres en esos lares bálticos, sino de que por esas circunstancias no he podido ver hasta ahora que la han estrenado en Movistar Plus+, la flamante ganadora del Goya 2026 a mejor película: 'Los domingos'. Una película maravillosa en todos los sentidos (me quedaría a vivir en el coro) y que acierta de pleno en el debate que ofrece.

Que no haya visto la película hasta ahora no quiere decir que no haya estado al tanto del ruido que ha hecho con leves polémicas sobre si blanquea la religión (o la Iglesia Católica en particular) o si se posiciona claramente a favor. Polémicas a las que ya ha ido respondiendo Alauda Ruiz de Azúa en varias declaraciones afirmando que ella no es creyente pero que le parecía muy interesante explorar el tema de la vocación y que lleva a alguien joven (y no tan joven) a cambiar su vida por completo para convertirse en monja o sacerdote.

Poderoso caballero

La verdad, como alguien que ha tenido sus más y sus menos, luchas y combates para al final ver que la voluntad de Dios me llevaba a ser misionero, creo que Ruiz de Azúa hace un trabajo intachable retratando el proceso de Ainara (Blanca Soroa) con sus dudas y momentos de confusión. Un proceso donde al final destaca el amor como razón fundamental para entregarse a Cristo.

Algo con lo que sin duda pueden verse identificadas tantísimas (y tantísimos) jóvenes y no tan jóvenes que sientan una llamada por parte de Dios. Y cómo esa llamada vocacional, además, puede crear conflicto tanto en el seno de una familia católica pero no especialmente devota como en una especialmente religiosa. Una cuestión que dice también mucho de cómo han cambiado los tiempos y cómo se siguen teniendo opiniones muy vehementes en torno a religión e Iglesia, ya sea a favor o en contra.

Ahí tenemos a la tía de Ainara, Maite (Patricia López Arnaiz) a la que la noticia de que su sobrina está pensando meterse a monja le sienta prácticamente como una traición a todos sus esquemas mentales. Ante la permisividad de su hermano y padre de la muchacha, Maite se ve como la voz de la razón que cree que es una jovencita confusa a la que unas monjas y un cura la están embaucando.

Pero lo que realmente me parece fascinante de 'Los domingos' es que, en el fondo del conflicto, el por qué Maite se muestra tan beligerante con que su sobrina quiera meterse en un convento, radica una disputa económica. Algo que se ve desde una de las primeras escenas, en las que en el pequeño banquete tras la primera comunión de una de las hermanas de Ainara, Maite saca a relucir el crédito que se ha pedido Iñaki (Miguel Garcés) para el restaurante.

Un dinero (y la preocupación por perderlo) que está presente a lo largo de toda la película. El problema de Maite con Ainara es que su vocación la lleve a renunciar a la universidad (algo que es decisión de la chica, ya que podría hacer una carrera y después meterse en un convento) y, por tanto, a no tener futuro laboral, no generar un dinero que necesita la familia.

Esta, al menos, es una interpretación como otra cualquiera, pero el que el dinero esté en el germen del problema se confirma cuando vemos a Maite modificar su testamento para prohibir explícitamente que nada de ella vaya ni a su hermano ni a su sobrina. Evidentemente hay un voto de pobreza de por medio, por lo que la herencia acabaría probablemente siendo para la orden, pero la escena muestra una ruptura absoluta, un no querer tener parte en la vida de Ainara.

El dinero es uno de los males del mundo y es curioso cómo, no sé si tan conscientemente como lo estoy viendo yo, Alauda Ruiz de Azúa lo ha situado en el centro real del conflicto. Más allá de que la vocación de Ainara sea genuina, el conflicto familiar tiene una base aún más universal que la relación del humano con su fe.

