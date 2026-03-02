La escena post-créditos de 'Scream 7' que rompe con una tradición de la saga

En la primera película de 'Scream', cuando se desvelaba quiénes estaban tras la máscara, con la consiguiente sorpresa del público, teníamos un último susto con la imagen de Ghostface atacando antes de pasar a los títulos de crédito, sin mayores sorpresas posteriores. La tónica continuó igual a lo largo de las cuatro siguientes secuelas, pero en 'Scream VI' se rompía una de las reglas no escritas de la saga con una escena post-créditos. La séptima entrega continúa con esta nueva tradición. Los tiempos han cambiado, ¿no?

Ojo: Obviamente, spoilers de 'Scream 7'. Parecería que es obvio por el titular, pero a estas alturas nunca se sabe.

¡Corten!

Si en 'Scream VI', justo al final, teníamos un clip de Mindy Meeks-Martin diciendo "¡No todas las películas necesitan una escena post-créditos!", en su secuela parece romper con su propia promesa. Durante los títulos de crédito, a un lado, aparece ella junto a su hermano Chad, los dos únicos personajes del cuarteto que empezó en 'Scream (2022)' que tienen cabida aquí, continuando ligeramente su historia.

Si tienes prisa puedes levantarte de la butaca e irte, porque no va a preparar secuelas posteriores ni aporta nada más que un buen rato con los Meeks-Martin tomando la oportunidad que Gale Weathers les da al final de la película de seguir su legado. Claro, que, como buenos chavales, lo hacen a su manera: tropezándose y equivocándose continuamente. ¿Qué significa esto para 'Scream 8'? Pues posiblemente nada, a no ser que...

No creo que en 'Scream' hayan dado aún por amortizada a Gale Weathers. Es, de hecho, el único personaje que ha aparecido en todas las películas, pero viendo el final es posible que deje un poco de lado su carrera para convertirse en mentora de la nueva generación de reporteros perseguidos por Ghostface. Si de algo sirve esta escena adicional es para dejarnos claro que, aunque Melissa Barrera y Jenna Ortega ya no estén, queda saja-raja y personajes legado para rato.

En Espinof | 'Scream' sigue teniendo uno de los mejores inicios del cine de terror 29 años después. Su guionista explicó cómo lo hicieron

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026