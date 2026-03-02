El divertido tráiler de 'Scary Movie 6' promete una fiesta para los amantes del cine de parodias burlándose de 'Los pecadores', 'Scream' o 'Miércoles'

Los fans de la saga han tenido que esperar 13 años para el estreno de una nueva película, pero aquí os traemos el tráiler de 'Scary Movie 6', una película que ha sido descrita por Marlon Wayans como un cruce entre reboot y secuela.

No deja de ser curioso que esta famosa franquicia cómica vaya a lanzarse cuatro años después del estreno de 'Scream 5', ya que fue también el mismo periodo que pasó entre los estrenos de 'Scream' y 'Scary Movie'. Y es que la mítica saga de terror creada por Kevin Williamson siempre ha ocupado un lugar especial en el corazón de este universo paródico.

No deja títere con cabeza

Eso sí, en 'Scary Movie 6' habrá muchos más objetos de mofa, pues solamente en el tráiler ya encontramos referencias a títulos como 'Los pecadores', 'Weapons', 'Terrifier 3', 'La sustancia' o la televisiva 'Miércoles'. Ahora la clave está en que todo haya servido para dar forma a una película lo suficientemente divertida como para que la cosa no se quede en una única entrega más.

Recordemos que las cinco anteriores entregas suman una recaudación mundial de más de 830 millones de dólares, pero el anterior intento de relanzarla en 2013 con 'Scary Movie 5' no estuvo a la altura de lo esperado. Y es que sí que dio dinero, pero los 78 millones de dólares recaudados supieron a poco, pues en un título así no importa tampoco tanto que apenas consiguiera un 4% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

El próximo 12 de junio de 2026 es la fecha elegida para el estreno de una película que contará con multitud de regresos de la primera y otras entregas como los de Anna Faris, Regina Hall, Marlon y Shawn Mayans, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Cheri Oteri, Dave Sheridan, Anthony Anderson o Chris Elliott.

